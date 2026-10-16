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U kasarni „Rifat Burdžović Tršo” u Novom Pazaru postavljeni su novi stambeni i sanitarni kontejneri za potrebe pripadnika Vojske Srbije, čime su prošireni postojeći smeštajni kapaciteti i unapređeni uslovi za njihov boravak, odmor i svakodnevne aktivnosti.

Kontejneri su prilagođeni svojoj nameni i klimatizovani čime su obezbeđeni funkcionalniji i komforniji uslovi za boravak pripadnika Vojske Srbije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Postavljanju kontejnera prethodili su radovi na uređenju prostora i pripremi terena, koji su obuhvatili izradu platoa, izgradnju priključne vodovodne i kanalizacione mreže, izvođenje elektroenergetskih instalacija, kao i izgradnju sistema uzemljenja i gromobranske zaštite.