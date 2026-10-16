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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić brzim vozom ide iz Beograda za Novi Sad, gde će se danas održati veliki skup te liste.

Putujući za Novi Sad, Vučić je otkrio sjajnu vest - izjavio je da će 13. decembra biti otvorena železnička linija Beograd-Budimpešta-Beč.

Vučić je rekao da će pre toga biti otvorena pruga Beograd-Budimpešta, a da će linija Beograd-Budimpešta-Beč biti otvorena 13. decembra.

Naveo je da je izgradnja pruge bila njegova ideja i da je o tome prvi put razgovarao sa kineskim premijerom Li Kećiangom 2015. godine, kada ga je ugostio.

"Bila je moja ideja, od ideje do realizacije", naveo je Vučić.

U vozu, koji je krenuo sa stanice "Prokop" u centru Beograda, prisutan je i veliki broj simpatizera liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" koji su Vučića dočekali pesmom "Ruzmarin" i ovacijama “Aco, Srbine”.

Simpatizeri liste su obučeni u majce i dukseve bele boje na kojima su natpisi "Ujedinjena Srbija" i nose zastave Srbije, Srpske napredne stranke i naziva liste koja će pod rednim brojem jedan nastupiti na parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar.

Atmosfera u vozu pred polazak je slavljenička, a prisutni se vesele uz pesme poput "Ne može nam niko ništa", "Pevaj, Srbijo", "Ruzmarin".

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