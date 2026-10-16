A OD SEVERINE, PICULE, KURTIJA, HRVATSKE - PODRŠKA ZA 'STUDENTSKU LISTU'! Što bi rekao vladika Sergije: Kad vidim ko napada Vučića, znam da je u pravu!
"Dok god raspinju Aleksandra Vučića, znam da nam je dobro krenulo, da nam ide, da smo tu gdje jesmo. Kad ućute, znaću da nije kako treba, da nestajemo i da nas neće biti. Vučićevo raspeće je naše vaskrsenje!".
Ove reči reči episkopa Sergija iz 2020. godine odzvanjaju sada još jače u svetlu koordinisanih pritisaka s kojima se Srbija suočava. Jer kada se na jednom mestu - oko 'studentske liste' - okupe imena iz hrvatskog, crnogorskog i prištinskog političkog i medijskog prostora koji promenu vlasti u Srbiji priželjkuju iz svojih razloga, teško je ne zapitati se kakvu Srbiju oni žele da vide posle izbora.
Njihova podrška blokaderima, od početka blokada fakulteta do političkog projekta na predstojećim izborima, ne samo da nije jenjavala, već je postala sve otvorenija i direktnija.
Od Severine, Aljbina Kurtija, Nenada Rašića, preko Mila Đukanovića do Tonina Picule, Nikole Bartulice i ostalih spoljnih saveznika u urušavanju naše države, otvara ozbiljno pitanje interesa onih kojima bi politički zaokret u Beogradu odgovarao i šta se to nudi pod rednim brojem 3 na parlamentarnim izborima u Srbiji.
Kada se slože sve kockice pred očima javnosti pojavljuje se galerija likova koji priželjkuju promenu političkog kursa Srbije.
Svako od njih ima svoje motive, svoje interese i svoje političke računice, ali se njihove poruke u jednoj tački susreću - Aleksandar Vučić i sadašnja vlast predstavljaju prepreku političkim ciljevima koje bi želeli da vide ostvarene u Srbiji.
Nije, naravno, sporno da bilo ko iz inostranstva ima pravo na politički stav o Srbiji. Sporno je, međutim, kada se podrška domaćim političkim akterima pretvara u otvoreno navijanje za promenu vlasti u suverenoj državi, uz istovremeno zanemarivanje pitanja šta bi takav zaokret značio za njene nacionalne, ekonomske i bezbednosne interese.
A kada se među najglasnijim podržavaocima političkih promena u Srbiji nađu ljudi čija politika godinama, blago rečeno, udara na interese Srbije, odnosno može joj se u esenciji pronaći antisrpski karakter, građani Srbije imaju puno pravo da pitaju zašto baš oni podržavaju blokadere i toliko priželjkuju drugačiju Srbiju.
A šta tek reći o ustaškim vrednostima i nazadnim idejama koji se neguju u Hrvatskoj, a koje su Srbi, nažalost, upoznali u najdirektnijem obliku.
Baš u Splitu, omiljenoj letnjoj destinaciji blokadera, desio se još jedan veliki incident. Huligani su pred meč Hajduk Split-Ajaks na ulicama Splita organizovali korteo, šetnju navijača ka stadionu i tom prilikom uzvikivali užasne ustaške i nacističke pokliče. Splitom se, po ko zna koji put, orilo "Gazi gazi Jevreje", "Aušvic, Aušvic", "Ajmo, ajmo, ustaše", a onda i "Ustaj Adolfe".
Možemo samo da pretpostavimo kakvu mržnju ova horda iz Severininog Splita neguje prema Srbima. Dakle, Severina se svrstala uz blokaderski pokret. Tu je i Tonino Picula, hrvatski političar i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, čiji izveštaji o našoj zemlji stvaraju politički poligon za udaranje po Srbiji i sa te strane. Njegov angažman u evropskim institucijama predstavlja važan deo šireg političkog pritiska koji se na Srbiju vrši preko evropskih adresa.
Ako je suditi po dosadašnjim odnosima u regionu, politički zaokret u Beogradu za pojedine susede ne bi bio samo unutrašnja stvar Srbije. Mogao bi da otvori prostor za promenu odnosa prema Kosovu i Metohiji, Republici Srpskoj, regionalnim odnosima i samostalnom vođenju spoljne politike. Zato ne treba da čudi slučaj Aljbina Kurtija i njegovog ministra Nenada Rašića, koji je javno poručio da će njegova stranka svim raspoloživim sredstvima podržati Studentsku listu.
I zato je sve ovo veoma ozbiljna stvar, jer je nemoguće odbraniti poziciju i ulogu Studentske liste čija se politička vizija uklapa s interesima onih koji vrše teror nad Srbima.
I zato 25. oktobar nije samo običan datum već odsudni dan za Srbiju!
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