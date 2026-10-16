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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da su predstavnici ODIHR-a i Saveta Evrope imali razgvore sa političkim akterima u Srbiji, ali da jedino sa njim nisu tražili razgovor, iako je nosilac jedne liste.

"Došli su iz ODIHR-a i ovi iz Saveta Evrope kod naših, kod svih traže prijem, samo kod prvog na listi i nosioca liste ne traže. Sve hoće da vide osim mene", rekao je Vučić tokom vožnje brzim vozom ka Novom Sadu gde će prisustvovati mitingu liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija".

Kako je rekao, pričaju kako je moguće to da se sve dešava oko Vučića, a on nije ništa i to pred Anom Brnabić i Biljanom Pantić Piljom.