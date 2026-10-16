Slušaj vest

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da su predstavnici ODIHR-a i Saveta Evrope imali razgvore sa političkim akterima u Srbiji, ali da jedino sa njim nisu tražili razgovor, iako je nosilac jedne liste.

"Došli su iz ODIHR-a i ovi iz Saveta Evrope kod naših, kod svih traže prijem, samo kod prvog na listi i nosioca liste ne traže. Sve hoće da vide osim mene", rekao je Vučić tokom vožnje brzim vozom ka Novom Sadu gde će prisustvovati mitingu liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija".

Kako je rekao, pričaju kako je moguće to da se sve dešava oko Vučića, a on nije ništa i to pred Anom Brnabić i Biljanom Pantić Piljom.

"Valjda očekuju da Ana kaže: Nećemo Vučića više ili ne znam šta, neku pobunu da izazovu. A Bilja Pilja im kaže - čekaj bre, vi niste odavno razumeli, ovde su svi za Vučića. Vučić predstavlja program, ali oni nemaju nikakav program, sem što mrze Vučića. I oni nastavljaju sa tim, tako da, šta da im radim", naveo je Vučić.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ OTKRIO SJAJNU VEST: Pruga Beograd - Beč biće otvorena 13. decembra
Skup SNS Novi Sad Aleksandar Vučić (1).png
PolitikaKOLIKO MORA BITI JAK JEDAN ČOVEK DA PROTIV NJEGA USTANE CEO REGION! Znaju da je njegov poraz jedina garancija da će Srbija biti unižena pa uništena (VIDEO)
Alekandar Vučić.jpg
PolitikaROBERT FICO STIŽE U NOVI SAD! Slovački premijer dolazi na veličanstveni skup "Ujedinjene Srbije"
fico vucic.jpg
PolitikaOVO JE LEPOTA I MLADOST NAŠE ZEMLJE: Mladi pešačili 8 sati iz Bačke Palanke, prenoćili u Futogu, pa nastavili ka Novom Sadu na VELIKI SKUP UJEDINJENA SRBIJA
Novi Sad SNS Ujedinjena Srbija