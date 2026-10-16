"BIA NEĆE NIKOME DOZVOLITI DA RUŠI INTEGRITET DRŽAVE!" Orlić: Sačuvaćemo od takvih Ustav, zakone i Srbiju (VIDEO, FOTO)
Bezbednosno-informativna agencija obeležila je danas 24 godine rada i 127 godina postojanja Odeljenja za poverljive policijske poslove, a tim povodom organizovana je svečanost u sedištu agencije.
Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić i direktor BIA Vladimir Orlić odali su pre toga poštu nastradalim pripadnicima BIA polaganjem venca ispred Memorijalnog zida, a na svečanosti, kojoj su prisustvovali i premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut, kao i ministri u tehničkom mandatu Nenad Vujić i Marko Durić, Orlić je Ani Brnabić uručio prepis Zakonopravila Svetog Save.
On je rekao da BIA neće nikome dozvoliti da ruši integritet države, već da će od takvih sačuvati Ustav, zakone i Srbiju i naglasio da je protekla godina za pripadnike BIA bila zahtevna i da su pred njih bili postavljeni najsloženiji zadaci, koji iziskuju maksimalan trud i punu posvećenost.
- Činjenica je da ovaj svoj dan u 2026. godini mi danas zajednički obeležavamo u Srbiji koja i dalje stoji ponosno pred svetom kao suverena i slobodna država, kadra da obezbedi mir i stabilnost za sve ljude koji joj pripadaju u realno teško vreme, kada to nije lako ni mnogo većim i uticajnijim zemljama od naše da obezbedek, jeste dovoljna da mi obavljenim poslom u značajnoj meri možemo da budemo zadovoljni - naveo je Orlić.
On je zahvalio prisutnima na podršci koju je BIA dobila, kao i bivšem predsedniku Republike Aleksandru Vučiću na stalnom razvoju u miru i beskompromisnoj borbi za državne i nacionalne interese.
Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić izjavila je danas da je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) jedan od potpornih stubova na kojima počiva državna građevina, Republika Srbija.
Brnabić je zahvalila pripadnicima BIA na tome godinama u kontinuitetu rade naporno trpeći razne kritike i provodeći najveći deo svog dana na poslu udaljeni od svoje porodice, kako bi građani Srbije živeli bezbedno i spokojno.
- Vi dokazujete da ovaj težak i odgovoran posao ne treba da se radi zbog pohvale i slave, već dubokog osećaja patriotizma i ljubavi prema svojoj državi i svom narodu, i svesti o tome da budućnost i prosperitet svih nas, pre svega, zavisi od bezbednosti i stabilnosti naše države - istakla je Brnabić.
Ukazala je da u zemlji u kojoj vladaju sukobi, podele, nestabilnost i bezbednosni problemi nema ekonomskog razvoja, investicija, izgradnje i poboljšanja životnog standarda, povećanja plata i penzija i brige o ljudima. Navela je da su upravo taj scenario neki planirali za Srbiju i dodala da su svima poznate razmere brutalne instrumentalizacije tragedije u Novom Sadu, koja je, kako je istakla, pojedinim političkim subjektima u državi i inostranim mentorima poslužila za realizaciju pokušaja obojene revolucije i potpunu destabilizaciju Srbije.
(Tanjug)