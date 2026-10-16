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Bezbednosno-informativna agencija obeležila je danas 24 godine rada i 127 godina postojanja Odeljenja za poverljive policijske poslove, a tim povodom organizovana je svečanost u sedištu agencije.

Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić i direktor BIA Vladimir Orlić odali su pre toga poštu nastradalim pripadnicima BIA polaganjem venca ispred Memorijalnog zida, a na svečanosti, kojoj su prisustvovali i premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut, kao i ministri u tehničkom mandatu Nenad Vujić i Marko Durić, Orlić je Ani Brnabić uručio prepis Zakonopravila Svetog Save.

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On je rekao da BIA neće nikome dozvoliti da ruši integritet države, već da će od takvih sačuvati Ustav, zakone i Srbiju i naglasio da je protekla godina za pripadnike BIA bila zahtevna i da su pred njih bili postavljeni najsloženiji zadaci, koji iziskuju maksimalan trud i punu posvećenost.

- Činjenica je da ovaj svoj dan u 2026. godini mi danas zajednički obeležavamo u Srbiji koja i dalje stoji ponosno pred svetom kao suverena i slobodna država, kadra da obezbedi mir i stabilnost za sve ljude koji joj pripadaju u realno teško vreme, kada to nije lako ni mnogo većim i uticajnijim zemljama od naše da obezbedek, jeste dovoljna da mi obavljenim poslom u značajnoj meri možemo da budemo zadovoljni - naveo je Orlić.

02:27 Svečanost povodom Dana BIA Izvor: Tanjug

On je zahvalio prisutnima na podršci koju je BIA dobila, kao i bivšem predsedniku Republike Aleksandru Vučiću na stalnom razvoju u miru i beskompromisnoj borbi za državne i nacionalne interese.

Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić izjavila je danas da je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) jedan od potpornih stubova na kojima počiva državna građevina, Republika Srbija.

Brnabić je zahvalila pripadnicima BIA na tome godinama u kontinuitetu rade naporno trpeći razne kritike i provodeći najveći deo svog dana na poslu udaljeni od svoje porodice, kako bi građani Srbije živeli bezbedno i spokojno.

- Vi dokazujete da ovaj težak i odgovoran posao ne treba da se radi zbog pohvale i slave, već dubokog osećaja patriotizma i ljubavi prema svojoj državi i svom narodu, i svesti o tome da budućnost i prosperitet svih nas, pre svega, zavisi od bezbednosti i stabilnosti naše države - istakla je Brnabić.

Ukazala je da u zemlji u kojoj vladaju sukobi, podele, nestabilnost i bezbednosni problemi nema ekonomskog razvoja, investicija, izgradnje i poboljšanja životnog standarda, povećanja plata i penzija i brige o ljudima. Navela je da su upravo taj scenario neki planirali za Srbiju i dodala da su svima poznate razmere brutalne instrumentalizacije tragedije u Novom Sadu, koja je, kako je istakla, pojedinim političkim subjektima u državi i inostranim mentorima poslužila za realizaciju pokušaja obojene revolucije i potpunu destabilizaciju Srbije.

1/7 Vidi galeriju Svečanost povodom Dana BIA Foto: AMIR HAMZAGIÆ/FOTO TANJUG