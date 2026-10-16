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Kada se Zorka Katić rodila, davne 1926. godine, svet je izgledao potpuno drugačije. Nije bilo televizije kakvu danas poznajemo, mobilnih telefona ni interneta. Od tada je prošao čitav jedan vek, smenjivale su se države, vlasti, generacije i vremena, a baka Zorka iz Laćarka dočekala je ono što retkima pođe za rukom – svoj 100. rođendan!

Rođena je 10. oktobra 1926. godine na Kordunu, u vremenu kada niko nije mogao ni da nasluti kakve će sve istorijske preokrete doneti narednih sto godina.

Imala je svega 13 godina kada je počeo Drugi svetski rat u Evropi, a 14 kada je rat zahvatio tadašnju Jugoslaviju. Doživela je ratne godine, posleratnu obnovu, stvaranje i raspad Jugoslavije, promene državnih granica i ulazak u digitalno doba.

Jedan ljudski život, a toliko istorije da bi se njime mogle ispisati čitave knjige.

Sa Korduna stigla u Srem i tu ostala

Tokom šezdesetih godina prošlog veka Zorka je sa Korduna stigla u Laćarak, selo nadomak Sremske Mitrovice, koje je postalo njen dom.

Foto: D.Š.

Od tada je prošlo više od šest decenija. Menjao se Laćarak, odrastale su nove generacije, a baka Zorka postala je deo života ovog sremskog sela.

Svoj radni vek provela je u nekadašnjem „Mitrošperu“, a posebno je zanimljivo da u penziji uživa već više od 40 godina!

Dok mnogi danas razmišljaju kako će izgledati njihov život kada odu u penziju, baka Zorka je u njoj provela gotovo polovinu jednog veka.

Dočekala četiri generacije svoje porodice

Ipak, iza svih istorijskih događaja i velikih promena ostaje ono što je najvažnije – porodica.

Baka Zorka ima sina Jovana, unuka Slobodana i troje praunučadi.

Foto: D.Š.

Doživela je da vidi kako se njena porodica nastavlja kroz četiri generacije – od nje same, preko sina i unuka, do praunučadi.

Njeno detinjstvo pripada vremenu u kojem se živelo bez savremene tehnologije, a njeni praunuci odrastaju u svetu u kojem je gotovo sve dostupno jednim dodirom ekrana.

Između ta dva sveta stoji baka Zorka i njenih sto godina života.

Čitav vek stao u jedan rođendan

Kada je 10. oktobra 2026. godine napunila sto godina, nije to bio samo još jedan rođendan.

Bio je to jubilej koji malo ko doživi. Sto proleća, sto jeseni, čitav jedan vek promena, porodičnih radosti, izazova i uspomena.

Baka Zorka rođena je u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, živela u različitim državnim uređenjima i dočekala današnju Srbiju.

Promenio se svet u kojem je rođena, promenile su se države i granice, ali njena životna priča traje i dalje.