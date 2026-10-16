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Snažna i jedinstvena poruka poslata je jutros sa severa naše zemlje.

Poljoprivrednici širom Vojvodine masovno su izašli na puteve sa stotinama traktora i teške mehanizacije, jasno i glasno poručivši da žele mir, stabilnost, dalji napredak i snažnu Srbiju sa Aleksandrom Vučićem na čelu.

Sve mašine kreću se u istom pravcu - ka Novom Sadu, gde će večeras u 18 časova prisustvovati skupu "Ujedinjene Srbije".

Od ranih jutarnjih časova, poljoprivrednici su demonstrirali jedinstvo, a kolone mašina slivaju se sa svih strana.

Već u 4 časova plato kod nekadašnje kasarne "Pobeda" bio je tesan da primi sve traktore koji su se odazvali pozivu.

Domaćini, sa istaknutim srpskim trobojkama, u besprekornom redu pripremili su mehanizaciju. 

U isto vreme, identična slika zabeležena je i u Slobodnoj carinskoj zoni u Novom Sadu. Već pre šest sati ujutru, plato je bio ispunjen mehanizacijom. Formirana je kilometarska kolona koja je u punom sastavu krenula tačno u 6 časova.

I veliki broj poljoprivrednika iz Temerina, Bečeja i Srbobrana krenuo je traktorima za Novi Sad, dok su domaćini iz Kaća takođe priredili spektakularne scene.

Podrška nije izostala ni iz srca Bačke, poljoprivrednici Kule i Vrbasa takođe su masovno upalili traktore i uputili se ka Novom Sadu. Kolone koje su formirane u ovim opštinama pokazale su da paori stoje rame uz rame, ujedinjeni oko iste ideje - snažna država, stabilnost i rukovodstvo koje ne popušta pred pritiscima.

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