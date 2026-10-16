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Prošle nedelje grad Niš bio je zgrožen informacijom o hapšenju Marka Živkovića, sina nekadašnjeg premijera i gradonačelnika Niša Zorana Živkovića, koji je uhapšen zbog sumnje da je počinio tri prevare na štetu tri lica, pri čemu se ukupna materijalna šteta procenjuje na više od osam miliona dinara!

Sada je postalo jasno i na koga je Marko nasledio sklonost ka kršenju zakona, jer je auto njegovog oca Zorana Živkovića uslikan danas kako je nepropiso parkiran u centru Beograda!

Foto: Kurir

S obzirom na to da je Živković svoj automobil nepropisno parkirao u strogom centru Beograda, da bi izbegao kaznu on je na prednje tablice stavio neke druge tablice, dok je na zadnje zalepio karton!

Foto: Kurir

Da podsetimo, Živković je poslednjih nedelja ponovo bio u žiži javnosti nakon što je rekao da u Nišu studenti treba da tuku policiju! Sada se, međutim, postavlja pitanje: kako izgleda politika "demokratije“ kada se u istoj porodici pojavi slučaj u kojem je jedan član uhapšen zbog ozbiljne imovinske prevare, dok drugi prekriva tablice automobila kada se nepropisno parkira?

Zoran Živković je kao nekadašnji premijer, ministar unutrašnjih poslova i gradonačelnik Niša jedan od onih koji bi prevarom da vrati DOS i nastavi pljačku i rušenje države.

Marko Živković uhapšen Foto: Kurir