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Srbija prolazi kroz proces sveobuhvatne modernizacije zdravstvenog sistema, čime se iz korena podiže kvalitet zdravstvene zaštite za sve građane. Nosilac ove strategije Aleksandar Vučić, najavio je novi investicioni ciklus vredan i do dve milijarde evra, koji obuhvata rekonstrukciju infrastrukture, najsavremeniju medicinsku opremu, nove lekove i direktnu podršku zdravstvenim radnicima.

Veliki plan obuhvata rekonstrukciju i izgradnju 72 zdravstvena objekta u 60 opština i gradova širom zemlje, s ciljem da se radovi završe u naredne tri do tri i po godine.

Vučić je najavio da je plan je da svaka opština i okrug dobiju potpuno obnovljenu bolnicu i dom zdravlja sa novom opremom.

- I to će sve koštati negde oko milijardu i po evra. Oko milijardu i po da bismo to mogli da rekonstruišemo. To su uglavnom domovi zdravlja, zdravstveni centri, a neki su poput Novog Pazara, Užica, Kragujevca i tako dalje, moraju da budu veliki ili kliničko-bolnički centri ili velike bolnice, kako god da ih nazivate. Taj novac, na kraju, sa opremom, će doći i do 2 milijarde.Moja je želja da sve to završimo u naredne tri ili tri i po godine - naglasio je Vučić.

Ključni projekti

Među ključnim projektima izdvajaju se renovirani Klinički centar Srbije u Beogradu, izgrađeni KBC Niš i KBC Vojvodina, kao i novi projekti poput Tiršove, Kardiovaskularne klinike Dedinje, dva porodilišta u Beogradu, nove bolnice u Šapcu na 4,2 hektara, te obimnih radova u Kragujevcu, Novom Pazaru, Užicu, Leskovcu, Vranju, Loznici i Kikindi.

- I to je urađeno takođe da izgleda baš kao spejs šatl. Urađen Kliničko-bolnički centar Vojvodina i dograđen Kliničko-bolnički centar Vojvodina u Novom Sadu. Urađeno od Leskovca i Vranja, najveći deo je rekonstrukcija i svega drugog, čak i dečijih dispanzera i svega drugog, pa preko Loznice do Kikinde gde je počelo da se radi i mnogo drugih mesta - naveo je Vučić i dodao da će biti urađena i nova bolnica u Šapcu na 4,2 hektara.

- Uradili smo Kliničko-bolnički centar Niš, zaboravljate? Sa livade smo ga uradili, a napravili velelepni Kliničko-bolnički centar. Pa sad radimo porodilište, pa ćemo da radimo kardiovaskularnu kliniku, pa ćemo da radimo druge neke stvari. Sličan je problem i u Kragujevcu, gde idemo sa potpunom rekonstrukcijom i renoviranjem Kliničko-bolničkog centra" - istakao je Vučić.

Nabavka inovativnih lekova

Pored građevinskih radova, država izdvaja stotine miliona evra za nabavku inovativnih lekova, dok je planirano da svaki dom zdravlja bude opremljen skenerima, mamografima i magnetnim rezonancama.

- Borićemo se za život svakog deteta, i svakog starijeg čoveka, i videćete nove lekove uskoro koje ćemo da prihvatamo, a to su desetine i stotine miliona evra za državu. Bude li potrebno, plaćaćemo još više zato što je zdravlje naših ljudi najvrednija i najvažnija stvar - najavio je Vučić.

Siguran posao i besplatna specijalizacija za 480 najboljih diplomaca

Pored ulaganja u objekte, prioritet države je zapošljavanje i podrška mladim stručnjacima.

U okviru posebnog programa, ugovore o radu dobilo je 480 mladih medicinara – tačnije 100 najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i 380 najboljih medicinskih sestara i tehničara.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Uz zaposlenje u zdravstvenim ustanovama širom Srbije, mladim lekarima obezbeđena je besplatna specijalizacija, doktorske studije i usavršavanje u zemlji i inostranstvu o trošku države.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poručio je da je ovaj program, pokrenut 2018. godine, direktan rezultat odgovorne politike i vizije Aleksandra Vučića, koji je stvorio ekonomske uslove da se zdravstvo kontinuirano finansira i razvija.

Povratak lekara u domovinu i veće plate u manjim sredinama

Sveobuhvatne reforme i kontinuirana ulaganja doprinose i stvaranju uslova za povratak medicinara iz inostranstva u Srbiju, koji u svojoj zemlji prepoznaju veću sigurnost, bolji životni standard i stalni rast zarada.

Kako bi se obezbedila jednaka zdravstvena zaštita za sve građane i privukli kadrovi van velikih gradskih centara, Vučić je najavio i veće plate za lekare koji žive i rade u manjim sredinama.

Država na ovaj način šalje jasnu poruku da će o zdravlju građana Srbije brinuti najbolji i najuspešniji stručnjaci u vrhunskim uslovima.