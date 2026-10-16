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Većina učenika ima pozitivan stav prema časovima fizičkog vaspitanja, ali to ne znači da su dovoljno fizički aktivni. Novo istraživanje sprovedeno u jednoj osnovnoj školi u Sremskoj Mitrovici pokazalo je šta đaci očekuju od nastave, dok ranija istraživanja u Srbiji ukazuju na problem koji postaje izraženiji kako deca odrastaju.

U Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Mitrovici, tokom školske 2025/2026. godine, ispitani su stavovi 167 učenika petog, šestog i sedmog razreda o nastavi fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.

Rezultati su pokazali da većina učenika voli fizičko i razume koliko je kretanje važno za zdravlje. Ipak, nisu svi podjednako zainteresovani za aktivnosti koje im se nude.

Posebno je zanimljivo da 80,8 odsto ispitanih učenika smatra da nastavnici jednaku pažnju posvećuju dečacima i devojčicama.

Istraživanje je istovremeno pokazalo razlike u interesovanjima, motivaciji i angažovanju dečaka i devojčica.

Šta deca žele na časovima fizičkog?

Odgovori učenika otkrivaju da im je važna mogućnost izbora aktivnosti, ali i da časovi budu zanimljivi i prilagođeni njihovim sposobnostima.

Među stvarima koje ih motivišu naveli su druženje, različite sportove, pohvale nastavnika, odgovarajuću opremu i dobru atmosferu.

Posebnu pažnju, prema zaključcima istraživanja, trebalo bi posvetiti učenicima koji se ne bave sportom van škole ili pokazuju manje interesovanja za fizičko vaspitanje.

Šta su pokazivala ranija istraživanja?

Pitanje odnosa dece prema fizičkom vaspitanju nije novo.

Istraživanje objavljeno 2018. godine u Godišnjaku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sprovedeno među 199 učenika od petog do osmog razreda, pokazalo je da đaci uglavnom imaju umereno pozitivan stav prema fizičkom.

Međutim, utvrđeno je i da stariji učenici imaju manje pozitivan odnos prema ovom predmetu, dok su oni koji se bave fizičkom aktivnošću u slobodno vreme pokazivali pozitivnije stavove.

Sličan obrazac zabeležen je i u istraživanju iz 2022. godine, koje je obuhvatilo 346 osnovaca i srednjoškolaca. Učenici osnovnih škola pozitivnije su ocenjivali nastavu fizičkog vaspitanja nego srednjoškolci.

Ovi rezultati ne predstavljaju direktno poređenje sa istraživanjem iz Sremske Mitrovice, ali ukazuju na to da je održavanje motivacije za fizičku aktivnost tokom odrastanja dugogodišnji izazov.

Batut: Fizička aktivnost opada kako deca odrastaju

Na ozbiljnost problema ukazuju i podaci Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Prema istraživanju zdravstvenog ponašanja dece školskog uzrasta iz 2018. godine, samo 33,6 odsto učenika bilo je fizički aktivno najmanje sat vremena svakog dana tokom nedelje koja je prethodila istraživanju.

Istraživanje iz 2022. godine pokazalo je da su dečaci u svim ispitivanim uzrastima fizički aktivniji od devojčica, kao i da svakodnevna fizička aktivnost opada sa godinama. Među devojčicama prvog razreda srednje škole svega 16 odsto bilo je svakodnevno aktivno u skladu sa preporukama.

Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da deca i adolescenti u proseku imaju najmanje 60 minuta umerene do intenzivne fizičke aktivnosti dnevno.

Nastava mora da zainteresuje i one koji ne treniraju

Istraživanje u Sremskoj Mitrovici sproveli su Branislava Blajvaz, metodičar nastave, Miroslav Pevac, nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, i Dunja Panić, psihološkinja sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Njihov rad „Rodni aspekti nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja“ predstavljen je na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji održanoj 15. i 16. oktobra u Sremskoj Mitrovici.

Zaključak istraživanja ukazuje na značaj raznovrsnijih aktivnosti i nastave koja podstiče sve učenike, bez obzira na pol, sportsko iskustvo ili fizičke sposobnosti.

Jer cilj fizičkog vaspitanja nije samo da se deca takmiče i postižu sportske rezultate, već i da razviju naviku kretanja koju će zadržati tokom života.