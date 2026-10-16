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U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola ugovore o zaposlenju dobilo je 480 najboljih mladih medicinara u Srbiji, i to 100 diplomaca medicinskih fakulteta i 380 medicinskih sestara i tehničara, kojima je pružena i mogućnost daljeg usavršavanja putem besplatnih specijalizacija i doktorskih studija.

Ugovore je juče u Palati Srbija uručio ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar, koji je podsetio da je Ministarstvo zdravlja pokrenulo program 2018. zahvaljujući odgovornoj državnoj politici koja je prepoznala važnost zdravstva.

- Jedan čovek je imao viziju, obezbedio je ekonomske uslove da se sve ovo finansira, organizuje i uradi, a to je Aleksandar Vučić. Ja ću tražiti od vas da sutra, kada završite specijalizaciju, doktorske studije, da više nikad ne dozvolite da se ne dodeljuju specijalizacije, da se ljudi ne zapošljavaju na konkursu i da se nikad više ne desi da najbolji, kao što ste vi, moraju da idu u inostranstvo i da ih ne prepozna država i da ih ne zapošljava - kazao je Lončar i dodao da država uručenjem ugovora šalje poruku da će o zdravlju građana brinuti najbolji lekari, ali i da prepoznaje trud i rad onih koji ga postignu tokom svog školovanja:

Zlatibor Lončar uručuje ugovore o zaposlenju Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Imate državu koja će finansirati vaše usavršavanje u Srbiji i u inostranstvu, gde god mislite da je to potrebno, ali da se vratite i da svoje znanje primenjujete na našim građanima.

Država nastavlja da ulaže u zdravstvo

Lončar je poručio i da će država nastaviti da ulaže u zdravstvo, da će plate u tom sektoru nastaviti da rastu, kao i da će se nastaviti rad na obnovi i izgradnji zdravstvenih objekata.

1/13 Vidi galeriju Uručeni ugovori o radu za 100 najboljih diplomaca medicine i 380 najboljih tehničara Foto: Ministarstvo zdravlja

Dr Elma Selimi iz Novog Pazara, jedna od petoro najboljih diplomaca, rekla je da ovo priznanje predstavlja potvrdu da država prepoznaje znanje, vrednuje posvećenost i pruža priliku mladim ljudima da svojim radom doprinesu zajednici.

- I u tome jeste dalekosežni značaj ovog programa. Prilika pružena jednoj generaciji lekara postaje dobrobit za generacije ljudi o čijem će zdravlju oni brinuti. Hvala vam što podržavate naš profesionalni razvoj i omogućavate nam da u svojoj zemlji postajemo lekari kakvi smo sanjali i želeli da budemo tokom studija: stručni, savesni i dostojni poverenja svojih pacijenata - kazala je dr Selimi.

Dr Elma Selimi Foto: Kurir

- Država je danas pokazala da veruje u nas, ne zato što smo savršeni, mi smo uvek daleko od toga, već zato što smo svesni da je znanje najveća istina.

Odbila Tursku i Nemačku

Ova mlada doktorka i buduća majka rekla je za Kurir da je od prvog dana upisa na fakultet sanjala ovaj momenat. Dodaje i da se ne bavi samo medicinom već i književnim radom, pa iza sebe već ima objavljene tri zbirke pesama.

- To što mladi ostaju u svojoj zemlji je nešto najznačajnije za svakog od njih jer se tako gradi budućnost. Najlepše je nicati tamo gde ste posađeni. Da nije ovog programa, možda i ne bih ostala ovde. Imala sam dosta ponuda za inostranstvo, Nemačku i Tursku, ali ovaj program me je zadržao. Imati porodicu u svojoj državi je zaista najveće bogatstvo. A baviti se nečim što želite, i još i izabrati instituciju koju volite, to je već prestiž - ističe doktorka, koja će raditi u Institutu za radni razvoj deteta i inkluziju.

BROJKA 5.604 zdravstvena radnika su zaposlena preko programa zapošljavanja u našim zdravstvenim ustanovama Nikada nisam želela da odem preko

Dr Anđela Gergulov iz Smedereva je završila Medicinski fakultet u Beogradu s prosečnom ocenom 9,7.

dr Anđela Gergulov Foto: Kurir

- Izabrala sam specijalizaciju dermatovenorologije jer mi se to oduvek sviđalo i verujem da je medicina i lepota i nega. Smatram da je to baš lep poziv i stil života za ženu. Srećna sam što se vraćam u rodni grad da radim u opštoj bolnici. Nikada nisam razmišljala da odem preko. Shvatila sam da i naši mali gradovi imaju veliku prednost za neke stvari. Svi se poznajemo, znamo pacijente i lepo je kad vam se na ulici javi neko od njih. Volim da lečim svoje ljude. Dolazili su mi nastavnici, profesori iz osnovnih i srednjih škola. Neko ko me zna još odmalena, dolazi kod mene da se leči.

U rodnom Pazaru gradiću karijeru

Dr Emin Bajramlić iz Novog Pazara kaže za Kurir da je njegova želja oduvek bila interna medicina, tj. supspecijalizacija iz pulmologije.

Dr Ermin Bajramlić Foto: Kurir

- Od samog početka školovanja sam to želeo jer sam imao dosta rođaka, prijatelja, komšija koji su imali problema s nekim plućnim oboljenjima, a to je ta respiratorna patologija. Sad mi se želja ispunila. U rodnom gradu nastavljam da gradim buduću karijeru u opštoj bolnici, koja uskoro postaje kliničko-bolnički centar, koji je u izgradnji. Ovaj program je veoma značajan jer će naše ljude lečiti najbolji lekari.

Volim da radim baš u Šapcu

Medicinska sestra na neurologiji u Zdravstvenom centru Šabac Nataša Izmirović (21) završila je srednju medicinsku školu, zaposlila se, a naknadno upisala i Višu medicinsku.

Zlatibor Lončar s mladim medicinarima Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Posle školovanja sam odlučila da ostanem u Šapcu. Vezana sam za svoj grad i lepše mi je da radim s ljudima koji su tu u okolini, koji su čak i poznanici. Ovaj program Ministarstva zdravlja je posebno važan za nas koji smo ostali u svojim gradovima i posle srednje škole počeli s radom u struci.