Društvo
Kragujevačka Hitna pomoć imala 51 intervenciju na terenu: Pacijenti se javljali zbog pritiska i bolova u grudima
- Kragujevačka Hitna pomoć imala je 51 intervenciju na terenu u prethodna 24 sata, od čega 32 tokom dana i 19 noću.
- U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledano je 26 odraslih osoba, a na javnom mestu zabeleženo je 14 intervencija.
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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 51 intervenciju na terenu i to 32 preko dana i 19 u toku noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 26 pregleda odraslih osoba, od kojih tokom dana 14, a preko noći 12 pregleda.
Na javnom mestu bilo je ukupno 14 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i sa srčanim problemima. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa bolom u grudima, sa povredama, oboleli od karcinoma i astmatičari, navode iz kragujevačkog Zavoda za urgentnu medicinu.
(Kurir.rs)
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