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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 51 intervenciju na terenu i to 32 preko dana i 19 u toku noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 26 pregleda odraslih osoba, od kojih tokom dana 14, a preko noći 12 pregleda.

Na javnom mestu bilo je ukupno 14 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i sa srčanim problemima. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa bolom u grudima, sa povredama, oboleli od karcinoma i astmatičari, navode iz kragujevačkog Zavoda za urgentnu medicinu.

(Kurir.rs)

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