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Ministar finansija u tehničkom mandatu i potpredsednik Srpske napredne stranke Siniša Mali gost je emisije "Redakcija" na Kurir televiziji.

Mali je, na konstataciju da od ranog jutra obilazi Srbiju, kao i Vučić, istakao je kroz smeh: "Vredniji je predsednik".

- Ali ono što je za nas važno je da sa svakim razgovaramo, sa privrednicima, poljoprivrednicima, sa svima. Dosta je u Srbiji urađeno, ima i dosta toga što nije urađeno, i hoćemo da vidimo gde smo grešili. Imali smo najbolju nameru da sve popravimo, i dosta toga je urađeno, od bolnica, puteva, škola - rekao je on.

Istakao je da je tu da pokaže brigu prema ljudima, i da ih čuje kako bi napravio plan za dalje.

Foto: Kurir Televizija

- Pomenuli ste plan za istok i jug Srbije. Nije to palo sa neba. Ne, to je u razgovoru predsednika Vučića sa narodom, kako bi se ubrzao razvoj tih regiona. I zato imamo konkretne planove za jug i istok Srbije, na kraju krajeva za celu Srbiju - naglasio je Mali.

O velikom preporodu srpske ekonomije, Mali kaže da smo prošli kroz teške mere fiskalne konsolidacije.

- Upravo zbog ambisa koji nam je ostavila prethodna vlast. Drago mi je što ste prikazali šta su ljudi govorili 2011. godine. I nekako svi to uvek zaboravimo, pogotovo ove mlađe generacije koje se ne sećaju krize i ratova. Dobro je videti kako se živelo pre 15 godina. To je posledica rada onih ljudi koji su sada na blokaderskoj listi, od Dejana Šoškića do Dragana Đilasa, svi su oni bili na vlasti, vodili ekonomsku politiku i doveli do kolapsa naše ekonomije. A sada se javljaju kao neki Bogom dani, sad će oni da dođu, pod kišobranom studentske liste. Zamislite Šoškića pod tim kišobranom - rekao je on.

Mali podseća na Vučićeve reči da su to reciklirani kadrovi DOS-a, svi oni koji su nam uništili zemlju i hoće ponovo da se vrate.

- Građani moraju jedno da znaju, a to je politika kursa. Ako je kurs stabilan, plate rastu i stabilne su. I penzije su stabilne i rastu. Nema odlazaka investitora - naglasio je on.

Dodaje da se u vreme bivše vlasti telefonski dogovarao kurs u korist određenih tajkuna, koji su praktično upravljali deviznim kursom.

Foto: Kurir Televizija

- Samo da podsetim, upravo u to vreme, Dejana Šoškića, propale su Privredna banka, Univerzal banka, Nova agro banka, Razvojna banka Vojvodine. U fokusu njihove politike su bili tajkuni, a ne ljudi. Tako su upravljali time, i moja poruka za građane je: 25. oktobra, bude li ponovo Dejan Šoškić došao, ili neki Dragan Đilas, eto nama ponovo tajkuna. Zato što oni ne znaju kako da funkcionišu na drugi način. Tajkuni danas ne upravljaju Srbijom, stabilan nam je devizan kurs, i građani od toga imaju korist. Nikada nam plate i penzije nisu veće - rekao je Mali.

On je pokazao grafikon na kom se, kako je rekao, vidi ludilo od kursa u vreme Dejana Šoškića.

Foto: Kurir Televizija

- Dakle od 80, kurs ode na 120. 50 odsto je dinar izgubio na vrednosti samo u te četiri godine. I pogledajte kurs dinara u poslednje četiri godine. I to vam je osnovna razlika u ekonomskoj politici Dejana Šoškića, blokadera, i odgovorne politike Aleksandra Vučića. Vi kurs branite i tako što imate nikada veće devizne rezerve. Vi kurs branite jakim javnim finansijama, branite radnim mestima, novim fabrikama - rekao je on.

Mali podseća da danas imamo nikada manji broj nezaposlenih, i dodaje da država vodi odgovornu fiskalnu politiku.

- Mi danas na računu budžeta imamo četiri milijarde evra! Oni su, kada su odlazili, na računu budžeta imali 70 miliona evra. Oni nisu imali ni za penzije. Dakle, ekonomija je egzaktna nauka, iza tih brojki stoje ljudi. Odgovorna ekonomska politika dovela je do toga da Srbija danas ima stabilan devizni kurst. Ako ljudi znaju da nema promene kursa, oni ne očekuju ni inflaciju. I zato u Srbiji inflacija raste manje nego u ostatku sveta. Uticali smo na smanjenje cena prehrambenih proizvoda, smanjenjem akciza smo uticali na cene goriva, država je preuzela teret na sebe kako bi zaštitila građane - rekao je on.

Nama u decembru sledi dodatno povećanje plata u javnom sektoru, kao i povećanje penzija.

Foto: Kurir Televizija

- Daleko iznad nivoa inflacije, time čuvate standard građana. Znam da sam stalno u brojkama, ali samo da vam dam jedan primer. Samo da se vratim na intervju, ovu anketu koju ste napravili sa građanima. Pre vremena Šoškića prosečna plata bila je 402 evra. A znate li kolika je bila 2012. godine, po isteku mandata Dejana Šoškića? 360 evra! Građani su pre Šoškića imali 400 evra platu, nakon njega 360 evra. Izgubljena generacija - kazao je Mali.

Ako je Šoškić dozvolio da dinar tada oslabi 50 odsto, Mali kaže da bi to sada značilo da bi dinar otišao na 200.

- Evo gledao sam, rekao je na onoj blokaderskoj televiziji da treba da se oslabi vrednost domaće valute. I rekao je da su plate u Srbiji visoke, i da ih treba smanjiti. To znači da bi hteo da smanji i penzije, isto kao što je to radio. A drugim rečima, rekao je da bi se igrali i deviznim kursom. Ovo je naša politika, sa Aleksandrom Vučićem imate stabilan kurs, što je osnov za ubrzan razvoj naše ekonomije - naglasio je Mali.

Pokazao je i grafikon projekcije rasta, i dodaje da će Srbija tri puta brže rasti u odnosu na Evrozonu.

- Upravo zahvaljujući modelu koji imamo, Ekspu, ulaganjima u zdravstvo. Tri puta brže se približavamo standardu EU. I to je odgovor na sva pitanja o ekonomiji. Mi planove imamo, rezultate već projektujemo, dakle, konkretni planovi i cifre, ciljevi, i kredibilitet koji smo izgradili. Sve što smo obećali, to smo i ispunili - kazao je on.

Dodaje da blokaderi nemaju plan, i da planovi podrazumevaju konkretne mere.

- Ja njih pitam, što tada niste povećavali plate i penzije, i standard građana, već ste doveli do toga da pola miliona ljudi ostane bez posla. Što ste Dejane Šoškiću to dozvolili? Šta ćete sada da uradite kada ste sami rekli da ćete pustiti dinar da pada. Tajkuni su vladali Srbijom do 2012. godine, eto sada opet njih. To su sve kadrovi DS-a, i način na koji DS može da se vrati na vlast. I to je upravo njihova namera. To je najveća prevara moguća, ta studentska lista. Nema ni studenata koliko su stari. Nema tamo mladosti, mladost je na našoj strani - naglasio je Mali.

Foto: Kurir Televizija

On je podsetio da je Šoškić kao guverner u isto vreme svoj softver prodavao bankama.

- Terao je banke i osiguravajuća društva da to kupuju, čista ucena par ekselans. Čist primer korupcije i konflikta interesa. Jedna Privredna banka koja je propala posle godinu, dve dana, 4,9 miliona dinara tada je plaćala Šoškićevoj firmi za njegov softver. Imamo dokaze za to. Isto je radio sa Srpskom bankom, sa Dunav osiguranjem, sa Findomestikom. Zamislite tu glavu, taj mentalitet... Istovremeno je bio i član ekonomskog saveta Mirka Cvetkovića. Majstor je dominirao u ekonomiji, ali je dominirao i u korupciji. I sada ste videli da je kroz lažne reference izabran za redovnog profesora. Čovek je apsolutna prevara, kao i cela ta studentska lista - kazao je on.

Podseća da su sve banke o kojima je govorio su propale, i da je građane Srbije to koštalo 890 miliona evra.

- Skoro milijarda evra je koštala pokrivanje stečaja i gubitaka svih tih banaka. A sa druge strane oni lično su imali koristi. Bruka i sramota za takvu osobu - dodaje Mali.

Mali je zapitao Šoškića da li je bio guverner u to vreme, i podseća da mu je on rekao da je to laž.

- Kada slušate sve njih, kao da žive u svom mehuru. U tom informacionom balonu kako je nešto izgledalo 2012. godine. Oni i dalje misle da je nezaposlenost visoka. Njihova prva pretpostavka je da država Srbija ne može da se razvija ovako, i da je naša radna snaga jeftina. Ja kažem da oni žive u 2012. godini. Radna snaga u Srbiji više nije jeftina, ogromne su promene i rast plata, i to je sve posledica odgovorne ekonomske politike. Kada investirate u auto-puteve i pruge, kada uvozite savremene tehnologije, kada dolaze fabrike, imate konkurenciju, više doprinosa. Dakle svaki aspekt ovoga smo stabilizovali, i jedina smo zemlja na zapadnom Balkanu koja ima investicioni rejting - rekao je on.

Mali naglašava da su rezultati izuzetno dobri, ali da ima još puno da se uradi.

Foto: Kurir Televizija