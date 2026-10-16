Slušaj vest

Četvrta po redu konferencija "Srbija po meri porodice" (SerbiaFAM2026) posvećena demografskom razvoju i jačanju porodičnih politika održana je danas u prostoru EXPO 2027 Playground na Beogradskom sajmu.

Konferenciju je otvorila ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević koja je istakla da se ovim događajem zaokružuju do sada postignuti rezultati u domenu jačanja porodica i primene populacionih mera čiji je cilj stvaranje bolje demografske slike Srbije.

Foto: Dario Konstantinovic/DAK Foto

- Demografski razvoj je ključno strateško pitanje. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju sa jasnom vizijom i kroz konkretne pakete mera podrške porodicama u Srbiji posvećeno radi na izgradnji stabilne demografske osnove - navela je ministarka Žarić Kovačević.

Foto: Dario Konstantinovic/DAK Foto

Ona je izrazila očekivanje da će Srbija usvajanjem prve javne politike u ovoj oblasti, desetogodišnje strategije demografskog razvoja, čija izrada je u toku, dobiti čvrst plan za razvoj modernih demografskih mera i dalje unapređenje sistema podrške.

- Prva demografska strategija pruža jedinstvenu priliku da sve mere koje imamo povežemo u dugoročan i dosledan pristup, a nacionalne ciljeve pretvorimo u rezultate koje ljudi osećaju u svakodnevnom životu - zaključila je Žarić Kovačević.

Foto: Dario Konstantinovic/DAK Foto

Nakon stručnog uvodnog obraćanja Fabija Lose, regionalnog savetnika za politike demografske otpornosti u Populacionom fondu Ujedinjenih nacija za istočnu Evropu i centralnu Aziju, koji je govorio o uticaju demografskih politika i lokalnih rešenja, održan je visoki ministarski panel na kojem su, pored Žarić Kovačević, učestvovali i ministar lokalne samouprave Republike Severne Makedonije Ivan Stoilković, stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji Jakup Beriš i Džejran Rahmatulajeva iz Državnog komiteta za pitanja porodice, žena i dece Azerbejdžana.

Foto: Dario Konstantinovic/DAK Foto

U razgovoru razmatrani su pristupi zajedničkim demografskim izazovima, iskustva u podršci porodicama i mogućnosti zajedničke saradnje institucija, lokalnih zajednica i međunarodnih partnera. Cilj razmene bio je prepoznavanje dobrih praksi i rešenja.

Foto: Dario Konstantinovic/DAK Foto

Kako se podrška ne završava rođenjem deteta, drugi panel povezao je temu odluke o roditeljstvu sa ranim razvojem dece kao demografskom investicijom, a u diskusiji su učestvovale Jelena Zajeganović iz Kancelarije UNICEF-a, Borka Jeremić, šefica Kancelarije UNFPA-a u Srbiji i prof. dr Mirjana Rašević, dopisna članica Srpske akademije nauka i umetnosti, uz moderaciju dr Vladimira Nikitovića, predsednika Društva demografa Srbije.

Značaj ove teme ministarka Žarić Kovačević je istakla i u obraćanju, naglašavajući da ulaganje u rani razvoj treba da bude dostupno porodicama u velikim gradovima, kao i onima u malim i udaljenim mestima, jer, kako je navela, svako dete zaslužuje priliku za dobar početak u životu.