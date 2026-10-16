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Od kako je predata i proglašena Studentska lista u žiži javnosti se očekivano našao prvi na njoj Ilija Srdanović. Međutim, nakon nekoliko televizijskih intevjua, neartikulisanih govora na mitinzima i oglašavanja preko društvenih mreža, nosilac Studentske liste totalno je nestao iz javnosti u to u jeku predizborne kampanje.

Posebno upada u oči to što Srdanović nije učestvovao ni u jednoj TV debati do sada, pa čak ni u onoj o zdravstvu iako je prvi kandidat na Studentskoj listi po struci kardiolog i redovni profesor Medicinskog fakulteta.

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" nekoliko puta je pozvao na TV duel Srdanovića, ali je on to svaki put to odbio. Pored nosioca SNS liste, Srdanovića je na TV duel sa Vučićem pozivao i RTS, kao i Javni servis Radio Beograd koji je u utorak uveče saopštio da je Srdanović to odbacio.

Kada je reč o javnim nastupima Srdanovića, najviše se u poslednje vreme priča o njegovom čudnom govoru u kome je naveo razloge zbog čega bi trebalo glasati za Studentsku listu i pokušao da predstavi program te liste za zdravstvo.

Sagovornici Kurira ocenjuju da u redovima same Studentske liste postoji nezadovljstvo i razočarenje Srdanovićem kao slabim kandidatom i da je procena da bi svako njegovo javno pojavljivanje dodatno srozalo rejting ove liste, te da je sklonjen od "svojih" iz javnog života, a naročito kada je isplivala priča o mobingu i njegovim uvredama ženama.

Javni egzil

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije smatra da su oni koji su pravili Studentsku listu shvatili veoma brzo da sz pogrešili sa imenom prvog nosioca, te da je zbog toga on sada u svojevrsnom medijskom i javnom egzilu.

Dejan Miletić, Centar za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Problem Studentske liste nije samo u tome što se njen prvi kandidat ređe pojavljuje u javnosti ili se ne pojavljuje uopšte, već je u pitanju politička odgovornosti koju njegova pozicija podrazumeva! Ako je već Ilija Srdanović prvi kandidat na listi, javnost s pravom očekuje da on bude u stanju da predstavi program, obrazloži političke prioritete i odgovori na konkretna pitanja. Logično da se sada otvara prostor za sumnju u to da li iza formalnog prvog mesta postoje zapravo neki druge akteri? Neko ko je lekar nije umeo da predstavi ni zdravstveni program, analogija između jednofazne i trofazne struje je u najmanju ruku nejasna i slobodno mogu reći glupa. Ako neko ne zna da jasno artikuliše svoje misli za temu u kojoj bi trebalo da je najviše stručan, kako očekuje sutra da može da vodi državu i vodi teške međunarodne pregovore? On neće da pristane na debatu sa svojim glavnim političkim oponentom Aleksandrom Vučićem, nego kao neki bahati i nezreli tinjdžer mu poručuje da ide na ignor - govori Miletić i dodaje:

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- Ne zaboravite da su javnost isplivale njegove uvrede ženama, novinarkama, penzionerima za koje se nikad nije izvinio, kao što se nije izvinio kada su njegove pristlice udarile pesnicom u glavu aktivistkinju SNS u Novom Sadu. To sve kod građana izazvalo vrlo negativne emocije i očigledno je da se blokaderi sada plaše da ako puste Srdanovića da se javno pojavljuje ili da gostuje u nekom duelu da bi to bio potpuni krah njihove liste.

Kukavički

Politički analitičar Nebojša Obrknežev govori za Kurir da slučaj Ilije Srdanovića najbolje otvara pitanja kredibiliteta cele Studensto-blokaderske liste i njihove ozbiljnosti.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija



- Onaj ko pretenduje da bude prvo lice jedne liste koja pretenduje na pobedu navodno, mora biti spreman da svoje stavove brani pred javnošću, a ne da izbegava kukavički suočavanje sa neprijatnim pitanjima, pokušavajući da se sakrije iza nekakvog oreola misterioznosti. Stručna titula i akademska karijera nisu zamena za političku odgovornost, jasne stavove i sposobnost da se predstavi konkretan program! Posebno je problematično ako lista koja se poziva na navodnu moralnu obnovu društva nema jasan odgovor na optužbe koje se tiču ponašanja njenog kandidata!

Ne može se tražiti odgovornost od drugih, a za sopstvene kadrove primenjivati drugačiji aršin. Srdanovićev slučaj zato nije samo pitanje jednog kandidata, već i test doslednosti i ozbiljnosti čitavog političkog projekta napravljenog sa ciljem destabilizacije i rušenja države, Međutim, izgleda da su sami shvatili da Srdanović ne može da ispuni zadatak svojih stranih nalogodavaca te su ga sklonili u stranu - ocenjuje Obrknežev.