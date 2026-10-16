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Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je svečanoj akademiji povodom obeležavanja 80 godina postojanja Saveza slepih Srbije i 55 godina rada Biblioteke za slepe „Dr Milan Budimir“, ističući da je unapređenje položaja slepih i slabovidih osoba pitanje dostojanstva, ravnopravnosti i odgovornosti čitavog društva.

„Osam decenija borbe za prava slepih i slabovidih osoba obavezuje nas da nastavimo da gradimo Srbiju u kojoj niko nije nevidljiv, zaboravljen ili ostavljen po strani. Snaga jedne države ne ogleda se samo u onome što gradi, već i u tome koliko mogućnosti stvara za svoje građane. Naš cilj je Srbija u kojoj invaliditet nije prepreka za obrazovanje, zapošljavanje, stvaralaštvo i dostojanstven život“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da Savez slepih Srbije tokom osam decenija postojanja nije bio samo organizacija koja okuplja slepe i slabovide osobe, već snažan oslonac svojim članovima, pokretač važnih promena i pouzdan partner državnim institucijama.

„Danas ne obeležavamo samo jedan veliki jubilej. Danas odajemo priznanje generacijama ljudi koji su svojim radom, znanjem i istrajnošću rušili predrasude i otvarali nove mogućnosti. NJihova borba nas podseća da ravnopravnost ne sme ostati samo načelo zapisano u zakonima, već mora biti stvarnost koju svaki čovek oseća u svakodnevnom životu“, istakla je ministar.

1/10 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski na jubileju Saveza slepih Srbije Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Govoreći o konkretnoj podršci države, Đurđević Stamenkovski navela je da je Ministarstvo u 2026. godini za programe i aktivnosti Saveza slepih Srbije opredelilo ukupno 17,6 miliona dinara, od čega je više od 14,5 miliona dinara namenjeno programskim aktivnostima u saradnji sa lokalnim udruženjima, dok je više od tri miliona dinara izdvojeno za organizaciju svečanosti povodom dva značajna jubileja.

„Ova sredstva nisu samo budžetska izdvajanja. Ona predstavljaju konkretnu podršku ljudima, njihovoj samostalnosti, obrazovanju, stvaralaštvu i aktivnom učešću u društvu. Za nas to nije samo institucionalna obaveza, već pitanje vrednosti na kojima želimo da gradimo Srbiju“, poručila je ministar.

Posebno je ukazala na značaj Biblioteke „Dr Milan Budimir“, koja već 55 godina slepim i slabovidim osobama omogućava pristup književnosti, znanju i kulturi, podsetivši da je Ministarstvo u prethodnom periodu za njeno opremanje izdvojilo 12 miliona dinara.

„Knjiga je mnogo više od napisane reči. Ona je prostor slobode, znanja i ličnog razvoja. Zato pristup obrazovanju i kulturi ne sme biti privilegija, već pravo i mogućnost dostupna svima. Ova biblioteka već više od pola veka pokazuje koliko je važno da svakom čoveku omogućimo da uči, napreduje i ostvaruje svoje potencijale“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Osvrnuvši se i na obeležavanje Međunarodnog dana slepih, 15. oktobra, ministar je istakla da stvaralaštvo, talenat i dostignuća slepih i slabovidih osoba najbolje pokazuju koliko je važno da društvo prepoznaje sposobnosti svakog pojedinca i stvara uslove za njihov razvoj.

„Nije dovoljno samo uklanjati prepreke. Moramo stvarati prilike. Prilike da svako pokaže šta zna, šta ume i koliko može. Slepe i slabovide osobe ne traže privilegije, već ravnopravne mogućnosti da svojim znanjem, radom i sposobnostima doprinose zajednici. Naša je dužnost da im te mogućnosti obezbedimo“, poručila je ministar.

Ona je naglasila da će Ministarstvo nastaviti da unapređuje pristupačnost, razvija usluge podrške i podstiče obrazovanje, zapošljavanje i veću samostalnost osoba sa invaliditetom, uz blisku saradnju sa organizacijama koje najbolje poznaju potrebe svojih članova.

„Država mora biti oslonac svakom svom građaninu. Zato ćemo nastaviti da gradimo partnerstvo sa Savezom slepih Srbije i svim organizacijama koje se bore za dostojanstvo i ravnopravnost osoba sa invaliditetom. Jer društvo je snažno onoliko koliko je spremno da poštuje, podrži i uključi svakog svog člana“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Čestitajući Savezu slepih Srbije osam decenija postojanja i Biblioteci „Dr Milan Budimir“ 55 godina rada, ministar je poručila da ovi jubileji predstavljaju ne samo svedočanstvo istrajnosti i postignutih rezultata, već i obavezu da se nastavi rad na izgradnji pravednijeg i pristupačnijeg društva.