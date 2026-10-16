Slušaj vest

Još jedan televizijska debata pokazala dominaciju predstavnika Srpske napredne stranke, što se pogotovo vidi kada odu na teren N1. Marina Raguš, kandidatkinja liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", sinoć je u debati suočila ovu televiziju s argumentima koji pokazuju da su se bavili propagandom za blokaderski pokret.

Međutim, na svoja uporna pitanja zašto su objavljivali laži, Marina Raguš nije dobila odgovor!

- Imam pravo da znam zašto je vaša televizija lagala tri godine za Jovanjicu i dovodila u vezu Andreja i Aleksandra Vučića sa Jovanjicom, dok to nije demantovala vaša koleginica sa vaše televizij Jelena Zorić? Vaš mladi reporter u Valjevu kaže da je čuo da je dete pretučeno i da je podleglo povredama. Pa se utvrdilo da nijedno dete nije pretučeno - nizala je Raguš lažne vesti N1 i nastavila:

- Posle su demolirane prostorije Srpske napredne stranke, a vaša reporterka ovako kaže: "Sve je u redu, ništa se ne dešava", a u krupnom kadru se vidi kako ste palili prostorije. I tad su u Valjevu zapaljene prostorije Srpske napredne stranke. Ni po jada za to. Ali te prostorije su bile u stambenoj zgradi. ​Znači, vrlo umišljeno ste od početka do kraja, kao televizija, bili zapravo PR jednom pokretu koji je organizovao 30.000 nezakonitih skupova tokom kojih je 400 policajaca povređeno - navela je Marina Raguš.

Ona je podsetila i na brojne napade na Aleksandra Vučićai kampanju dehumanizacije koja je viđena na N1.