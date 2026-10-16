"VI STE ŠAMPIONI U DEHUMANIZACIJI"! Marina Raguš razmontirala N1, njeno pitanje "ZAŠTO STE LAGALI?" ostalo bez odgovora (VIDEO)
Još jedan televizijska debata pokazala dominaciju predstavnika Srpske napredne stranke, što se pogotovo vidi kada odu na teren N1. Marina Raguš, kandidatkinja liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", sinoć je u debati suočila ovu televiziju s argumentima koji pokazuju da su se bavili propagandom za blokaderski pokret.
Međutim, na svoja uporna pitanja zašto su objavljivali laži, Marina Raguš nije dobila odgovor!
- Imam pravo da znam zašto je vaša televizija lagala tri godine za Jovanjicu i dovodila u vezu Andreja i Aleksandra Vučića sa Jovanjicom, dok to nije demantovala vaša koleginica sa vaše televizij Jelena Zorić? Vaš mladi reporter u Valjevu kaže da je čuo da je dete pretučeno i da je podleglo povredama. Pa se utvrdilo da nijedno dete nije pretučeno - nizala je Raguš lažne vesti N1 i nastavila:
- Posle su demolirane prostorije Srpske napredne stranke, a vaša reporterka ovako kaže: "Sve je u redu, ništa se ne dešava", a u krupnom kadru se vidi kako ste palili prostorije. I tad su u Valjevu zapaljene prostorije Srpske napredne stranke. Ni po jada za to. Ali te prostorije su bile u stambenoj zgradi. Znači, vrlo umišljeno ste od početka do kraja, kao televizija, bili zapravo PR jednom pokretu koji je organizovao 30.000 nezakonitih skupova tokom kojih je 400 policajaca povređeno - navela je Marina Raguš.
Ona je podsetila i na brojne napade na Aleksandra Vučićai kampanju dehumanizacije koja je viđena na N1.
- To što ste radili sve vreme tokom ovih osam godina, nepomenik, zao čovek... Šta ste mu sve lepili kao epitete... Da li građanin Aleksandar Vučić ima ljudsko pravo? Vi ste šampioni u dehumanizaciji i pravljenju ove polarizacije u društvu - poručila je Marina Raguš.