Još jedna moto sezona završena je u znaku zajedništva, avanture i uživanja na dva točka. U organizaciji BMW Motorrad tima i BMW Moto Kluba Srbija, tradicionalno okupljanje povodom zatvaranja sezone još jednom je okupilo ljubitelje motocikala, koji su zajedno obeležili kraj još jedne godine ispunjene vožnjama i nezaboravnim iskustvima.

Druženje je započelo u prostorijama Delta Motorsa, gde su se učesnici okupili na zajedničkom doručku. Bila je to prilika za osvrt na proteklu sezonu, ali i najavu noviteta koje BMW Motorrad priprema za narednu godinu. Posebna pažnja posvećena je i iskustvima sa vožnji na stazi, koje su tokom sezone organizovane za klijente i ljubitelje brenda.

Nakon okupljanja, učesnici su se uputili ka Staroj planini, uživajući u atraktivnim predelima i putevima koji vode kroz okolinu Golupca. U vožnji su učestvovali neki od najprepoznatljivijih BMW Motorrad modela, još jednom potvrđujući raznovrsnost i karakter ponude ovog premium moto brenda.

Više od vožnje – zajednica koju povezuje ista strast

Tradicionalno zatvaranje sezone predstavlja mnogo više od zajedničke vožnje. Ono je prilika za jačanje BMW Motorrad zajednice, razmenu iskustava i stvaranje novih prijateljstava među ljudima koje povezuje ista strast prema motociklima.