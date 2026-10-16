Spajaju se Mali Zvornik i Krupanj: Počeli radovi na ključnoj deonici, Radaljska Banja dobija novi sjaj
- Počeli su pripremni radovi za izgradnju i asfaltiranje preostale oko četiri kilometra duge deonice puta Radalj – Radaljska Banja – Šarena Bukva – Krupanj.
- Završetak pravca trebalo bi da poboljša vezu Malog Zvornika i Krupnja, kao i pristup Radaljskoj Banji i razvoju turizma.
- Na trasi je planirana i izgradnja više mostova preko reke Crni Radalj, uz bolje uslove za transport i privredu.
Počeli su pripremni radovi za izgradnju i asfaltiranje preostale deonice od oko četiri kilometra na regionalnom putu Radalj – Radaljska Banja – Šarena Bukva – Krupanj, čime će biti stvoreni uslovi za završetak putnog pravca koji godinama predstavlja jedan od značajnih infrastrukturnih prioriteta opštine Mali Zvornik, objavljeno je na sajtu ove lokalne samouprave.
Na trasi se trenutno, kako je navedeno, obavljaju radovi na usecanju puta, nasipanju materijala, uređenju i valjanju kolovozne podloge, nakon čega slede naredne faze izgradnje i asfaltiranja.
Završetak ove deonice imaće, kako se ističe, višestruki značaj za malozvorničku opštinu, jer će unaprediti putnu povezanost sa Krupnjem i drugim delovima zapadne Srbije, olakšati kretanje ljudi i transport robe i stvoriti povoljnije uslove za razvoj privrednih i turističkih potencijala ovog područja.
Dobra saobraćajna veza za razvoj turizma
Poseban značaj ovaj put ima za Radaljsku Banju, koja će kvalitetnijom saobraćajnom vezom biti dostupnija iz pravca Krupnja i šireg područja zapadne Srbije, pa se očekuje da će bolja pristupačnost dodatno doprineti njenom turističkom razvoju i većem korišćenju potencijala ovog banjskog i izletničkog područja.
- O ovom putu govori se godinama i zato je za nas posebno važno što danas vidimo konkretne radove na terenu. Njegovim završetkom značajno će se unaprediti veza Malog Zvornika i Krupnja, ali i stvoriti novi uslovi za razvoj Radaljske Banje i čitavog ovog kraja, rekao je predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić uz ocenu da početak radova predstavlja važan korak ka realizaciji projekta od velikog
značaja za celu opštinu.
Na delu trase predviđena je i izgradnja više mostova preko reke Crni Radalj, a u opštini, kako je navedeno, očekuju da će putni pravac Radalj – Šarena Bukva – Krupanj doprineti ne samo boljoj saobraćajnoj dve susedne opštine nego i razvoju ovog dela Podrinja.
(Kurir.rs)