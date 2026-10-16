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Počeli su pripremni radovi za izgradnju i asfaltiranje preostale deonice od oko četiri kilometra na regionalnom putu Radalj – Radaljska Banja – Šarena Bukva – Krupanj, čime će biti stvoreni uslovi za završetak putnog pravca koji godinama predstavlja jedan od značajnih infrastrukturnih prioriteta opštine Mali Zvornik, objavljeno je na sajtu ove lokalne samouprave.

Na trasi se trenutno, kako je navedeno, obavljaju radovi na usecanju puta, nasipanju materijala, uređenju i valjanju kolovozne podloge, nakon čega slede naredne faze izgradnje i asfaltiranja.

Završetak ove deonice imaće, kako se ističe, višestruki značaj za malozvorničku opštinu, jer će unaprediti putnu povezanost sa Krupnjem i drugim delovima zapadne Srbije, olakšati kretanje ljudi i transport robe i stvoriti povoljnije uslove za razvoj privrednih i turističkih potencijala ovog područja.

Dobra saobraćajna veza za razvoj turizma

Poseban značaj ovaj put ima za Radaljsku Banju, koja će kvalitetnijom saobraćajnom vezom biti dostupnija iz pravca Krupnja i šireg područja zapadne Srbije, pa se očekuje da će bolja pristupačnost dodatno doprineti njenom turističkom razvoju i većem korišćenju potencijala ovog banjskog i izletničkog područja.

Foto: Opština Mali Zvornik

Foto: Opština Mali Zvornik

- O ovom putu govori se godinama i zato je za nas posebno važno što danas vidimo konkretne radove na terenu. Njegovim završetkom značajno će se unaprediti veza Malog Zvornika i Krupnja, ali i stvoriti novi uslovi za razvoj Radaljske Banje i čitavog ovog kraja, rekao je predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić uz ocenu da početak radova predstavlja važan korak ka realizaciji projekta od velikog

značaja za celu opštinu.

Foto: Opština Mali Zvornik

Na delu trase predviđena je i izgradnja više mostova preko reke Crni Radalj, a u opštini, kako je navedeno, očekuju da će putni pravac Radalj – Šarena Bukva – Krupanj doprineti ne samo boljoj saobraćajnoj dve susedne opštine nego i razvoju ovog dela Podrinja.