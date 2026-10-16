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Inženjer šumarstva Ivan Marić spasio je sigurne smrti ždrebe staro svega nekoliko dana koje je pronašao na Suvoj planini, iznad belopalanačkog sela Bežišta.

Marić je rekao da je na planini, na terenskom radu, juče bio sa ostalim kolegama iz "Srbijašuma" kada su videli ždrebe koje leži upleteno u granje.

"Spuštali smo se niz jednu vrlo strmu padinu, kada je radnik rekao da vidi nešto čudno u granju. Prišao sam i video da se radi o malom, crnom ždrebetu. Pomislio sam da je mrtvo jer se nije pomeralo, ali samo trenutak kasnije, kada je čulo naše glasove, pomerilo se i podiglo glavu", naveo je Marić.

Foto: Printscreen Facebook/Udruženje ZooPlanet Niš

Istakao je da je ždrebe bilo slabo zbog čega ga je više od jednog sata nosio do automobila, u čemu mu je pomogao kolega.

Naveo je da su kolege i on bili u dilemi šta da rade jer, kako kaže, nije dolazilo u obzir da nemoćnu životinju ostave u šumi, a nakon konsultacija sa kolegama u Nišu, zaposlenima u Zavodu za zaštitu prirode i predsednikom udruženja "Zoo planet" dogovorili su se da ždrebe odvezu u Kamenicu, u "Zoo kutak".

Foto: Printscreen Facebook/Udruženje ZooPlanet Niš

"Ždrebe su tamo odmah pregledali, rekli su da nema povrede i da je zdravo, ali da se umalo nije smrzlo i da mu je temperatura niža nego što treba da bude. Ugrejali su ga i dali da pije kozje mleko pošto je ono najsličnije konjskom", rekao je Marić.

Foto: Printscreen Facebook/Udruženje ZooPlanet Niš

U "Zoo planetu" su procenili da je ždrebe staro svega tri, a najviše četiri dana, ali nije jasno zašto ga je kobila napustila.

"Nekoliko je mogućnosti, možda je ona uginula ili pomislila da je oždrebila mrtvo ždrebe pa je otišla. Moguće je i da se radi o mladoj kobili koja prvi put oždrebila i koja se uplašila da će ostati sama u planini pa je otišla za krdom", rekao je Marić.

Foto: Printscreen Facebook/Udruženje ZooPlanet Niš

Prema njegovim rečima, ždrebe će do daljeg ostati u "Zoo kutku" i volonteri će pokušati da pronađu vlasnika kobile koja ga je oždrebila.

"Ukoliko ne pronađu vlasnika, želim da ga 'usvojim'. Ja sam iz Skorice kod Ražnja i tamo u selu imam sve uslove za čuvanje te životinje", istakao je Marić.