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Nakon noći koju su proveli u Futogu, mladi ljudi koji su juče u 11 časova krenuli peške iz Bačke Palanke ka Novom Sadu kako bi prisustvovali današnjem skupu podrške Aleksandru Vučiću, upravo su krenuli iz Futoga ka Novom Sadu.

Oni su sinoć u večernjim satima dočekani u Futogu, nakon 8 sati dugog pešačenja.

Mladi iz Bačke Palanke krenuli peške na skup Ujedinjena Srbija u Novi Sad Foto: Printscreen/nsuzivo.rs

Njihov dolazak na skup Srpske napredne stranke očekuje se danas oko 15 časova i 30 minuta.

Podsetimo, miting počinje večeras u 18 časova na Trgu slobode u Novom Sadu.

(Kurir.rs/nsuzivo.rs)

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