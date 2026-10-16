Politika
OVO JE LEPOTA I MLADOST NAŠE ZEMLJE: Mladi pešačili 8 sati iz Bačke Palanke, prenoćili u Futogu, pa nastavili ka Novom Sadu na VELIKI SKUP UJEDINJENA SRBIJA
- Mladi koji su juče peške krenuli iz Bačke Palanke ka Novom Sadu, nakon noći u Futogu nastavili su put ka gradu.
- Njihov dolazak na skup podrške Aleksandru Vučiću očekuje se danas oko 15.30, dok miting SNS počinje u 18 časova na Trgu slobode.
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Nakon noći koju su proveli u Futogu, mladi ljudi koji su juče u 11 časova krenuli peške iz Bačke Palanke ka Novom Sadu kako bi prisustvovali današnjem skupu podrške Aleksandru Vučiću, upravo su krenuli iz Futoga ka Novom Sadu.
Oni su sinoć u večernjim satima dočekani u Futogu, nakon 8 sati dugog pešačenja.
Mladi iz Bačke Palanke krenuli peške na skup Ujedinjena Srbija u Novi Sad Foto: Printscreen/nsuzivo.rs
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Njihov dolazak na skup Srpske napredne stranke očekuje se danas oko 15 časova i 30 minuta.
(Kurir.rs/nsuzivo.rs)
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