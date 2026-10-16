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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je otvaranju Sajma zapošljavanja osoba sa invaliditetom, koji je održan na Vračaru.

Tom prilikom istakla je da radno mesto ne sme da bude privilegija, već dostupna mogućnost za svakog čoveka, uz poštovanje njegovog dostojanstva i prava na ravnopravno učešće u društvu.

„Apsolutni prioritet humanog i solidarnog društva, društva jednakih šansi, jeste da damo priliku osobama sa invaliditetom da rade. Važno je da se osnaže, da podignu samopouzdanje i da osete da su ravnopravan deo našeg društva. Za osobu sa invaliditetom rad, privređivanje i postizanje rezultata imaju poseban značaj“, poručila je ministarka.

Ona je naglasila da Ministarstvo aktivno sprovodi mere podsticanja zapošljavanja, programe obuka i prekvalifikacija, kao i da pruža podršku preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom. U ovoj godini za tu namenu obezbeđen je najveći budžet do sada.

Na području beogradske oblasti, tokom prvih šest meseci 2026. godine, primenom finansijskih mera podsticanja zapošljavanja zaposleno je 346 lica, dok je kroz nefinansijske programe podrške prošlo više od 4.000 lica.

Na sajmu je učestvovalo 20 poslodavaca koji su predstavili svoje potrebe za radnom snagom i mogućnosti zapošljavanja, pružajući posetiocima priliku da ostvare neposredan kontakt sa poslodavcima i pronađu odgovarajuće radno mesto.

1/9 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski na Sajmu zapošljavanja Foto: Kurir

Ministarka je poručila da će država nastaviti da podstiče zapošljavanje i stvara uslove u kojima će svi građani imati jednake šanse da svojim znanjem, radom i sposobnostima doprinesu društvu.