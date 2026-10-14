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Da li je bolji život za sve, samo neizostavno predizborno obećanje? – jedno je od pitanja koje otvara nova predizborna Insajder debata u kojoj gosti Senke Vlatković Odavić suočavaju stavove vezane za oblast ekonomije i kvalitet života građana. O pitanjima kako izgleda stvarni život građana i šta nas na ekonomskom planu čeka posle izbora, govoriće: Siniša Mali - lista “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija”, prof. dr Vladimir Obradović – lista “Evropska Srbija - Marinika Tepić, Zdravko Ponoš”, Miljan Salata, “Studentska lista – Studenti pobeđuju” i Uglješa Marković, lista “Ivica Dačić – Faktor stabilnosti”.

Siniša Mali, predstavnik liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ uporedio je večeras cifre koje pokazuju ogromnu razliku u kvalitetu života pre i posle 2012. godine.

Foto: Insajder tv

"Nesumnjivo se danas živi bolje nego što se živelo u vreme kada su ekonomsku politiku vodili ljudi koje danas predstavljaju ovde prisutne liste. Govorimo o Dejanu Šoškiću, kao glavnom ekonomisti 'Studentske liste', i govorimo o Draganu Đilasu, čiji je Vladimir Obradović večeras predstavnik ovde", počeo je Siniša Mali.

"Dakle, što se tiče svakog parametra, kada pogledate, recimo, u julu mesecu, prosečna zarada u Srbiji bila je 1.034 evra, a u odnosu na jul mesec prošle godine bila je 11,3% veća nominalno, 9,2% veća realno. Realno znači iznad nivoa inflacije, što je realno podizanje životnog standarda. U vreme njihovo, plata je bila 330 evra. Ako pogledate penziju danas, prosečna od 1. decembra biće 520 evra; ona je bila 204 evra do 2012. godine. Ako pogledate minimalnu zaradu, recimo, u njihovo vreme bila je 15.700 dinara, sada je od 1. januara 600 evra", rekao je Mali i nastavio:

"Ono što su možda dve najvažnije stvari: kada pogledate šta i kako možete da kupite, pošto vam je to jedno od pitanja, onda upoređujete relativne odnose. Dakle, minimalna zarada u ovom trenutku u potpunosti pokriva minimalnu potrošačku korpu; u njihovo vreme nije ni 2/3. Prosečna zarada, dakle tročlano domaćinstvo, u potpunosti pokriva prosečnu potrošačku korpu. Prosečna penzija u potpunosti pokriva minimalnu potrošačku korpu. I ono što su dve stvari koje su najvažnije kada je životni standard u pitanju: dakle, 2012. imali ste četvrtinu građana Srbije, 25,9% je bila stopa nezaposlenosti, dakle koji nisu imali posla. Životni standard se čuva i jača upravo kroz posao koji ljudi imaju. I, naravno, tu je pitanje kursa, pošto u ovom trenutku, poslednjih 10 godina, ne utiče na smanjenje vrednosti ni penzija ni plata, kao što je bilo do 2012."

Foto: Instajder

Obradović je pokušao da raspravu proširi na stanje institucija i događaje u centru Beograda. Mali je insistirao na ekonomskim pokazateljima i ponovo otvorio poređenje sa periodom do 2012. godine. Kako je rekao, politička opcija koju Obradović predstavlja nema odgovor na rast plata, penzija i zaposlenosti.

"Kada neko predstavlja listu Dragana Đilasa, onda nemate odgovor ni za plate, ni za penzije, ni za radna mesta", rekao je Mali.

On je ponovo izdvojio minimalnu zaradu kao primer.

"Danas imate minimalnu zaradu od 600 evra, a tada je bila 15.700 dinara. Razlika je ogromna", rekao je Mali.

Obradović je prebacio raspravu na "Ćacilend" i tvrdio da se u centru Beograda nalaze ljudi koje je nazvao batinašima i koji se, prema njegovim rečima, plaćaju u kešu. Mali mu je odmah uzvratio da se time skreće sa teme plata i penzija.

Foto: Insajder

"Ne znam koliko je to relevantno za plate, penzije i sve ono o čemu izbegavate da govorite", rekao je Mali, pa onda "poklopio" Obradovića: