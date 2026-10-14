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Blokaderi su svoju tzv. studentsku listu dugo krili od očiju javnosti, kandidati su bili najstrože čuvana tajna, a kada je sve izašlo na videlo, umesto čvrstih stavova o važnim državnim pitanjima, nove energije i ideja u zaštiti najvažnijih nacionalnih interesa, njihovi lideri su biračima najviše ponudili izvesnu dozu humora, tek toliko da po nečemu budu upamćeni u ovoj predizbornoj kampanji. O ovome se u javnosti već dosta govorilo, a neki "najsnažnijih" primera slede.

Prvi na Studentskoj listi, ali i po broju bisera, Ilija Srdanović, ostaće upamćen, osim što nije smeo na duel sa Aleksandrom Vučićem, i po planu za zdravstvo koji je kao razlika između jednofazne i trofazne struje, ali i po "plesu sa suncokretom".

Tokom predizbornog skupa u Vranju, Srdanović nije dao odgovore kakva je politika i program Studentske liste koju predvodi, već su oni koji su se našli tu mogli da vide jednu predškolsku predstavu, kako je na društvenim mrežama opisan njegov nastup u Vranju: sa papirnim srcem oko vrata i suncokretom u ruci, on je njihao kukovima na bini dok je u pozadini odzvanjao Čolin hit "Ti i ja smo južnjaci" u pokušaju blokadera da se približe biračima na jugu Srbije.

Da je jug Srbije inspirativan za blokadere, dokazuje i jedan video snimak Željka Hubača, trećeg na Studentskoj listi, koji stoji usred fontane u Leskovcu, po nekim navodima u alkoholisanom stanju, i maše zastavom, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Posebnu pažnju privukao je drugi snimak, na kojem se vidi kako okupljeni pokušavaju da zaustave mlazove vode postavljanjem ploča preko prskalica.

Još jedan simpatizer blokadera imao je sličan problem, istoričar Srđan Cvetković, usnimljen je u neobičnim pozama, a snimak se potom obreo i na društvenim mrežama.

Po jakom pljusku stajao je na ivici pešačkog ostrva i izvijao se napred-nazad.

Da je blokaderima muzika važnija tema od očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije ili recimo nastavka evropskog puta uz dobre odnose sa Rusijom i Kinom, potvrdio je i kandidat za poslanika profesor Oliver Tošković koji se na predizbornom skupu u Požarevcu posvetio mnogo važnijim i ozbiljnijim pitanjima, poput jednakog poštovanja svih muzičkih žanrova i mobilnih operatera!

On je predložio sledeći tekst kao moguću poslaničku zakletvu:

- Dragi sugrađani, danas kada postajem poslanik dajem vam svoju građansku reč. Da ću marljivo učiti i raditi, da ću poštovati i mlade i starije, i leve i desne, 063, 064 i 060. Zvezdaše i partizanovce, Bitlse i Rolingstonse, Tomu Zdravkovića i Seks Pistolse. Moje Ostrovce i Pečane drage - poručio je sa bine Tošković.