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Predstavnici tzv. studentske liste večeras su, konačno, pristali da dođu u debatu koja je bila organzovana na temu evropskog puta Srbije. Došli su i konačno pokazali svoje pravo lice i šta je ono što misle o najvažnijim pitanjima kada je reč o državnoj politici i nacionalnim interesila.

Krenimo redom - šta smo to sve večeras mogli da čujemo u debati na RTS, u kojoj je ispred "studentske" liste učestvovao Aleksandar Baucal.

Pitanje Kosova i Metohije

Predstavnik tzv. studentske liste rekao je da je za njih status Kosova i Metohije stvar pregovora.

- A status Kosova i Metohije, to je stvar pregovaranja - rekao je Baucal.

Ana Brnabić, koja je takođe učestvovala u debati, imala je jasan odgovor Baucalu. Ona je istakla da je KiM sastavni deo Srbije i da nije stvar "pregovaranja"

- Za Kosovo i Metohiju, ja moram da kažem da je zaista specifično i neverovatno da je lično Aljbin Kurti podržao, umešao se u izbore u centralnoj Srbiji i podržao lično studentsku listu. Aljbin Kurti ne glasa. A zašto vi mislite da bi Aljbin Kurti podržao studentsku listu? Zato što će da garantuje teritorijalni integritet iz Zagreba, preko Nenada Rašića i preko Šaipa Kamberija - rekla je Ana Brnabić.

Borba protiv države

- Građani moraju da se bore protiv svoje države da bi ostvarili neka svoja prava - još jednom je "briljirao" Baucal i time potvrdio da se "studentska" lista bori protiv države, dakle ne protiv Aleksandra Vučića i SNS.

- Baucal je rekao da se građani, odnosno studentska lista, pošto on nema pravo da priča u ime građana, bore se protiv države. E, to je problem. Vi se dve godine borite protiv države. Vi se ne borite protiv Aleksandra Vučića. Vi se ne borite protiv Srpske napredne stranke. Vi se borite protiv države. I hvala vam što ste to priznali - navela je Ana Brnabić.

Sankcije Rusiji

Na pitanje o uvođenju sankcija Rusiji, Baual je rekao:

- Studentska lista nije za uvođenje sankcija, ali Srbija će morati da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku - naveo je on.

- Gospodin Baucal je rekao "mi smo se izjasnili da nećemo uvoditi sankcije Rusiji", ali "moramo da se uskladimo, pa ćemo uvesti". Na početku rečenice kaže jedno, a onda završi nešto drugo. Da li vi poštovani građani verujete da je moguće da studentsku listu podržava Picula, Prebelič, i ostali ljudi, a da ne znaju da će prvo što će uraditi jeste uvođenje sankcija - rekla je Brnabić.