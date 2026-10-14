Beograd
Na obilaznici oko Beograda od danas do 23. oktobra radovi na budućoj petlji Ekspo
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Na budućoj petlji Ekspo na obilaznici oko Beograda, na deonici između petlje Surčin jug (Južni Jadran) i petlje Ostružnica od danas do 23. oktobra izvodiće se radovi zbog čega će doći do izmena u saobraćaju, najavljeno je iz Puteva Srbije.
Radovi će obuhvatati betoniranje nadvožnjaka, zbog čega će biti zauzete preticajne saobraćajne trake, kao i proširenje saobraćajne trake preko kanala Petrac, zbog čega će biti zauzeta zaustavna traka u smeru Surčin - Ostružnica, navedeno je u saopštenju.
U smeru Surčin jug - Ostružnica, saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom do zone radova na proširenju preko kanala Petrac, nakon čega će biti preusmeren na voznu i preticajnu saobraćajnu traku.
Kurir.rs/Tanjug
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