Obilazak mesta i spomen obeležja gde je izvršen masakr civilnog stanovništva od strane nemačkih okupatora tokom Drugog svetskog rata započeo je loznički SUBNOR u okviru ''Nedelje oktobarskih žrtava u Jadru 1941. godine''. Pre osam i po decenija u oktobru su u ovom kraju pripadnici nemačke regularne vojske počinili zločine nad civilima, a prema rečima Živote Isakovića, predsednika SUBNOR-a Loznice, namera je da ova sedmica bude posvećena sećanju na sve te nevine žrtve.

Polaganje venaca na spomenik nastradalima počelo je u Čokešini, pa Lešnici, danas je to učinjeno u Gornjoj Sipulji, Donjoj i Gornjoj Badanji, a sutra će u Dragincu, gde će biti održana i centralna komemoracija. Delegacija SUBNORA odaće počast i žrtvama u Joševi i Jadranskoj Lešnici, zatim u Velikom Selu, Koreniti, Krivajici i na kraju, 19. oktobra u Cikotama. Isaković navodi da je u ovim mestima ubijano od sto pa do oko 460 civila, što su približni brojevi, a najmasovnije streljanje bilo je u Dragincu, gde je za četiri dana likvidirano 1.379 muškaraca, žena i dece. Kako je naveo, niko do sada nije uspeo da sakupi podatke o tačnom broju pobijenih izbeglica iz Bosne i Hrvatske kojih je u vreme zločina u ovim krajevima bilo mnogo.