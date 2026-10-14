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Obilazak mesta i spomen obeležja gde je izvršen masakr civilnog stanovništva od strane nemačkih okupatora tokom Drugog svetskog rata započeo je loznički SUBNOR u okviru ''Nedelje oktobarskih žrtava u Jadru 1941. godine''. Pre osam i po decenija u oktobru su u ovom kraju pripadnici nemačke regularne vojske počinili zločine nad civilima, a prema rečima Živote Isakovića, predsednika SUBNOR-a Loznice, namera je da ova sedmica bude posvećena sećanju na sve te nevine žrtve.

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Foto: Kurir/T.I.

Polaganje venaca na spomenik nastradalima počelo je u Čokešini, pa Lešnici, danas je to učinjeno u Gornjoj Sipulji, Donjoj i Gornjoj Badanji, a sutra će u Dragincu, gde će biti održana i centralna komemoracija. Delegacija SUBNORA odaće počast i žrtvama u Joševi i Jadranskoj Lešnici, zatim u Velikom Selu, Koreniti, Krivajici i na kraju, 19. oktobra u Cikotama. Isaković navodi da je u ovim mestima ubijano od sto pa do oko 460 civila, što su približni brojevi, a najmasovnije streljanje bilo je u Dragincu, gde je za četiri dana likvidirano 1.379 muškaraca, žena i dece. Kako je naveo, niko do sada nije uspeo da sakupi podatke o tačnom broju pobijenih izbeglica iz Bosne i Hrvatske kojih je u vreme zločina u ovim krajevima bilo mnogo.

LOZNICA - Spomen-obeležje u Cikotama.jpg
Foto: Kurir/T.I.

U jadarskim selima krvav trag ostavila je 342. nemačka divizija koja nije imala milosti, a samo u Cikotama su ubili gotovo 450 meštana za manje od tri sata. O surovosti svedoče podaci da su među žrtvama više od polovine bila deca, nemački vojnici su ubili 190 dece mlađe od 12 godina, pa čak i nekrštenu bebu od četiri dana.

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