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Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi do 18. oktobra 2026. u Beogradu i drugim gradovima Srbije.

Pod parolom „Želite li da uradite nešto veoma važno danas? Dajte krv… računamo na vas!“ Institut organizuje akcije tokom cele godine jer je potreba za krvlju i krvnim produktima velika. U Srbiji je potrebno da bude 40 davalaca krvi na 1000 stanovnika (4%), a taj procenat se godinama kreće oko 3%.

Dobrovoljno dajte krv u svom gradu ili opštini. Vaš dar je od neprocenjive vrednosti – hvala što ga delite sa drugima.

Sreda, 14. oktobar 2026.

Vračar, Arhitektonska tehnička škola… 9.30-13.30
Lazarevac, Udruženje građana „Ujedinjeni za Lazarevac“… 10.00-16.00
Obrenovac, Termoelektrana „Nikola Tesla B“… 8.00-13.00
Šabac, Kulturni centar… 9.00-15.00

Četvrtak, 15. oktobar 2026.

Loznica, Crveni krst… 9.30-14.30
Mladenovac, Biblioteka „Despot Stefan Lazarević“… 9.00-15.00
Novi Beograd, Microsoft… 10.00-14.00
Obrenovac, Crveni krst… 9.00-14.00
Smederevska Palanka, pešačka zona, kod fontane, autobus… 10.00-16.00

Petak, 16. oktobar 2026.

Ljig, parking preko puta autobuske stanice, autobus… 9.00-14.00
Palilula, Smurfit Westrock… 12.00-16.00
Savski venac, Železnice Srbije… 10.00-14.00
Šabac, Elektrodistribucija… 9.00-14.00

Subota, 17. oktobar 2026.

Novi Beograd, Immo Oultet Centar, autobus… 10.00-14.00

Nedelja, 18. oktobar 2026.

Voždovac, Hram Svetog Preobraženja Gospodnjeg… 10.00-13.00
Palilula, Višnjička banja, Sunnyville naselje, autobus… 10.00-15.00
Rakovica, BIG Rakovica, autobus… 11.00-15.00

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