SPASITE NEČIJI ŽIVOT VEĆ DANAS: Objavljen detaljan spisak lokacija za dobrovoljno davanje krvi do kraja nedelje
- Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi do 18. oktobra 2026. u Beogradu i više gradova Srbije
- Objavljen je detaljan raspored lokacija i termina za sredu, četvrtak, petak, subotu i nedelju
- Akcija se sprovodi zbog velike potrebe za krvlju, a u Srbiji je broj davalaca i dalje ispod potrebnih 4 odsto
Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi do 18. oktobra 2026. u Beogradu i drugim gradovima Srbije.
Pod parolom „Želite li da uradite nešto veoma važno danas? Dajte krv… računamo na vas!“ Institut organizuje akcije tokom cele godine jer je potreba za krvlju i krvnim produktima velika. U Srbiji je potrebno da bude 40 davalaca krvi na 1000 stanovnika (4%), a taj procenat se godinama kreće oko 3%.
Dobrovoljno dajte krv u svom gradu ili opštini. Vaš dar je od neprocenjive vrednosti – hvala što ga delite sa drugima.
Sreda, 14. oktobar 2026.
Vračar, Arhitektonska tehnička škola… 9.30-13.30
Lazarevac, Udruženje građana „Ujedinjeni za Lazarevac“… 10.00-16.00
Obrenovac, Termoelektrana „Nikola Tesla B“… 8.00-13.00
Šabac, Kulturni centar… 9.00-15.00
Četvrtak, 15. oktobar 2026.
Loznica, Crveni krst… 9.30-14.30
Mladenovac, Biblioteka „Despot Stefan Lazarević“… 9.00-15.00
Novi Beograd, Microsoft… 10.00-14.00
Obrenovac, Crveni krst… 9.00-14.00
Smederevska Palanka, pešačka zona, kod fontane, autobus… 10.00-16.00
Petak, 16. oktobar 2026.
Ljig, parking preko puta autobuske stanice, autobus… 9.00-14.00
Palilula, Smurfit Westrock… 12.00-16.00
Savski venac, Železnice Srbije… 10.00-14.00
Šabac, Elektrodistribucija… 9.00-14.00
Subota, 17. oktobar 2026.
Novi Beograd, Immo Oultet Centar, autobus… 10.00-14.00
Nedelja, 18. oktobar 2026.
Voždovac, Hram Svetog Preobraženja Gospodnjeg… 10.00-13.00
Palilula, Višnjička banja, Sunnyville naselje, autobus… 10.00-15.00
Rakovica, BIG Rakovica, autobus… 11.00-15.00