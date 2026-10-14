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Počele su prijave za program "Plivanjem do zdravlja" u organizaciji Gradske opštine Čukarica, koji građanima starijim od 15 godina omogućava besplatnu hidrokineziterapiju. Terapije će se održavati dva puta nedeljno na bazenu Sportskog centra Voždovac, uz stručni nadzor fizioterapeuta, a interesovanje građana već je veliko.

Predsednik gradske opštine Čukarica, Nikola Aritonović, otkrio je o kakvom programu je reč, i kako se zainteresovani mogu prijaviti.

"Gradska opština Čukarica već od 2024. godine realizuje ovaj program. On se pokazao odličnim, veliko je interesovanje naših sugrađana, stoga smo mi uključili ovaj program dva puta godišnje, jednom u prolećnom terminu, jednom u jesenjem terminu. Ovoga puta, sada od 12. oktobra do 12. decembra, ovaj tromesečni završni termin ove godine", rekao je Aritonović.

On je objasnio da se program "Plivanjem do zdravlja" realizuje u Sportskom centru Voždovac i da podrazumeva terapije u bazenu sa licenciranim trenerima, u toploj vodi, koje su namenjene građanima sa poteškoćama sa kolenima i zglobovima.

"Svi naši sugrađani koji imaju napunjenih 15 godina mogu da se prijave na ovaj naš program ovde, za Društvo Čukaričko-Hajdučko, ukoliko ga nemaju. I biće raspoređeni u jednom od ovih termina. Naši termini su ponedeljkom i sredom, prvi termin od 8 do 9 časova ujutru, a drugi termin od 15 do 16 časova posle podne", rekao je Aritonović, navodeći da se zainteresovani mogu prijaviti za jedan od dva termina.

Govoreći o dokumentaciji potrebnoj za prijavu, predstavnik opštine istakao je da je neophodno poneti samo ličnu kartu i popuniti obrazac.

"Broj mesta jeste ograničen, shodno terminima. Međutim, s obzirom na ranije iskustvo, ukoliko interesovanje bude veće, mi otvaramo, u saradnji sa Sportskim centrom, još dodatne termine. Mi ćemo izaći u susret svim našim sugrađanima koji budu došli ovde da se prijave", rekao je on.