Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u četvrtak, 15. oktobra, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Ulici kralja Bodina, na delu od Mijačke do Grčića Milenka, saopštavaju iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradGRAD BEOGRAD: Počela prijava za pravo na stalnu novčanu pomoć za trojke, četvorke, petorke, šestorke i duple blizance! Evo šta je potrebno od dokumentacije
nogice od dve bebe blizanaca u štramplicama
BeogradJKP „POGREBNE USLUGE“ BEOGRAD PODSEĆA SUGRAĐANE NA OBAVEZU UPLATE GODIŠNJE NAKNADE ZA ZAKUP UREĐENJE I ODRŽAVANJE POVRŠINE GROBLJA.
Aplikacija Novo groblje 067.jpg
DruštvoBeograđani, ovo morate da znate! Grad daje besplatne filtere za dimnjake, rok od 5 godina je važan, a onda slede kazne
dimnjak
BeogradKAKO SU GRAĐENI BLOKOVI 61, 62, 63 i 64: Ovako su nastale Oficirke, Stepenice i Panonske jedrilice
blokovi-4.jpg
BeogradRASPORED PO DANIMA ZA NOVI BEOGRAD: Redovno ispiranje vodovodne mreže od 12. do 17. oktobra
VODA - NESTAŠICA - FOTO - JOVAN - NIKOLIĆ (1).JPG