Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ugovor kojim je gradu odobreno pet miliona dinara za sufinansiranje projekta "Uređenje sportsko-rekreativnog terena za 3x3 basket u Loznici, u okviru konkursa za razvoj turizma u 2026. godini, potpisan je juče između Grada Loznice i Ministarstva turizma i omladine, saopšteno je iz gradske uprave.

Ukupna vrednost projekta je 6,3 miliona dinara, od čega Loznica učestvuje sa 1,36 miliona. Projekat, kako je navedeno, obuhvata postavljanje modularne sportske podloge površine 480 metara kvadratnih, koša i prateće opreme. Teren će biti namenjen mladima, sportistima i rekreativcima, kao i organizaciji 3x3 turnira višeg takmičarskog ranga. Realizacijom projekta unaprediće se uslovi za treninge i takmičenja, podstaći mladi na aktivno provođenje slobodnog vremena i dodatno obogatiti sportska ponuda Loznice.

U junu je kod lozničke gradske škole ''Kadinjača'' uređen moderan teren za basket 3x3, a radove vredne 1,3 miliona dinara finansirala je lokalna samouprava. Sada će zahvaljujući podršci države loznički basketaši dobiti još jedan teren za sportska nadmetanja pod košem.