Tokom izvođenja radova na asfaltiranju i uređenju Geteove ulice (opština Zemun), od 14. oktobra do 3. novembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na kolovozu i trotoaru, i to na delu od zone raskrsnice sa Pazovačkim putem do zone raskrsnice sa Krajiškom ulicom. Tokom izvođenje radova u navedenim fazama, ove deonice biće zatvorene za saobraćaj, pri čemu će vozila sa linija 15, 78 i 15N, u oba smera, saobraćati ulicama Prvomajskom, Hercegovačkom, Atanasije Pulje, Geteovom, Krajiškom i dalje redovnim trasama.