BEZ STRUJE DANAS DELOVI OVIH 9 OPŠTINA: Planirana isključenja zbog radova u Beogradu kreću već od 8 sati
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Zvezdara
08:30 - 14:00 DRAGOLjUBA RISTIĆA: 20, MILANA RAKIĆA: BB,120A,124, MILIĆEVA: 2-8A,1-1A, MIRIJEVSKI VENAC: 16A-20, ŠESNAESTOG OKTOBRA: 14-24,15-19, Naselje MIRIJEVO: KSENIJE ATANASIJEVIĆ: 5A,9-9B, RISTE VUKANOVIĆA: 2, VITEZOVA K.ZVEZDE: 4-26,32,17-29,33-35A,39-53,57,
Palilula
09:00 - 17:00 ALBANSKE SPOMENICE: 12-12, BISTRIČKA: 2-4,12-18,3-7,13, MILANA TANKOSIĆA: 1-3,11, PRIMORSKA: 16,
Voždovac
09:00 - 16:00 SINjSKA: bb,22-26A,30-34B,38-40A,46-50,21,29-41H,49-49V,
09:00 - 13:00 BULEVAR OSLOBOĐENjA: BB,351-353,379-381,385-387,391,399B-401V, Naselje BANjICA: PORODICE TRAJKOVIĆ: 16A-24N,30Đ-30G, Naselje JAJINCI: BULEVAR JNA: bb,4-12,1-7,15-25A, KOLONIJA: 2-20,26-38,44A,1-17,21, RADOMIRA MARKOVIĆA: 2-16,1-7, SAVE JOVANOVIĆA: 53A-53Ž, SLOBODANA JOVIĆA: 2-26,30Đ-32E,40-44,1-33C,37-51,
Čukarica
08:00 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: DIMITRIJA AVRAMOVIĆA: bb,22-32,17, JOVANA MIKIĆA: 1-7, RADA DRAINCA: 10-22,5-17, VELjKA PETROVIĆA: 84,90-94,102-110,120,130-136,103-105,123-139,155-159,167-171, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 94-98,102-172,176-176A,89-97A,101-157,161,
Novi Beograd
10:00 - 18:00 BEŽANIJSKA KOSA: 79, GANDIJEVA: 208A-210A,214A-216A,222-224B,
Zemun
08:30 - 13:30 KRANjSKA: 4-8,7-15, KUMANOVSKA: 2-18,1-17, MAČVANSKA: 2-2A,1-5, SLAVIŠE VAJNERA: 19-33, SOLUNSKA: 6-10,7-11, VOJNI PUT 1 : 24-26A,32-44,50-110,116-118,124-142,148-158,164-174,196A-198,25-27A,35-41,49-111,115-119,127-133A,137-143,147-157,163-175,197-199, VOJNI PUT 2 : 26-30,36-80,84-90,98-100A,138a,27-31,37-81a,85-89,93,97,
09:00 - 12:00 DRAGANA RAKIĆA: 2B-2D, GORNjOGRADSKA : 50-56,7r,21A-21C,49-59,63-65, SVETOTROJČINA : 33, UGRINOVAČKA: 80-82,77-87A,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje BARIČ: OBRENOVAČKI PUT: 83, TRIDESETPRVE SRPSKE BRIGADE: 2-22,
09:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: BRAĆE GOLUBOVIĆ: 2-14,18,1-13,35, CARA DUŠANA: 2-4,15-15A, CRVENOG KRSTA: 2-8,1-19, FRUŠKOGORSKA: 46-48,29,37-39,63D-73,79, JOAKIMA VUJIĆA: 2, KNINSKA: 58,69, KOSMAJSKA: 2-12,1-17, KRALjA MILANA: 12,23, KUPINAČKA: 17,31A-31D,35,47,51,59, MARKA MILOVANOVIĆA: 2,6-28,34,1-5, NEMANjINA: 20-22,30-36,40-80A,84-84A,88-100E,9-15A,39,55-69,73-89,95-99H,103-135,139-161B,167-173,177-181,185, NIKOLE TESLE: 28,36, PROTE MATEJE NENADOVIĆA: 21, SPASOJA STANOJČIĆA: 2-14,1-7, VOJVODE BOJOVIĆA: 2-22,1-23,27, VOJVODE STEPE: 2-4, Naselje RVATI: KUPINAČKA: 39-41, RVAĆANSKA: 60-64,76-102,51-61,127A, Naselje UROVCI: BOGOLjUBA UROŠEVIĆA-CRNOG: 0,29A, GAJ: 11,23, Naselje ZVEČKA: ULICA 23: 2-10,14-16,
Sopot
08:00 - 14:00 Naselje ĐURINCI: BEOGRADSKA: 4-4A,12-16,20-36,40-54A,80A,88,122,126A-128,11-21A,25,29-35,43A-45,49A-57,61-65,71A-73,79-85,89A,97,101A-103,107,111-113,117-123A,127-131,137,143A,147A-153,209A, BRANKOVA: 21A,27A,35, CRNOGORSKA: 4B-8A,12-16,48,3B-17C,21-27,33-35,41Z, JANKA KATIĆA: 4A-16,22,5-9,15-21A, KARADJORDJEVA: ,2-18A,22-46,50-56,60-68,72A-84,90-98,102-108,112A-116A,132,160,360,1-13,17A,23-25,29-31A,35-35B,39-51A,57-85,89-95,99-109,113-115, KOSMAJSKA: 2-6,10,14,18-20,1-3,7-9,15, LjUBIVOJA GAJIĆA: 2,6,10-12,22-30,36A-40,52-52,56-62A,84-124B,128-130,162,1-1B,5-11A,15-19A,23-27A,31-31A,35,39-51A, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-8,3,7-15,19,25, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: ,2-20A,24A-42,46-64,76,190A,208,1G-3,7A-7B,11-27B,31-33A,37A-39A,43-55,81, Naselje NEMENIKUĆE: BASTAVSKA: 2-14,22-24,42A-44,1-15A,19,33, BOŠKA BUHE: 4,14,180,5,21B, CARA DUŠANA: ,2-4,556,1-13,17, DOSITEJA OBRADOVIĆA: ,2-4,8-12A,16,22-24,28,186,3A-7,11-13,17-19,25A, KOSMAJSKA: ,32A-34E,38A-40,48-54,58,29,63A,79-81E,93-93A,99-119A,123B, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 58B, ŠUMADIJSKA: 2-2A,6-10,14,3-5,9-13,19-21,191, VUKA KARADžIĆA: 4-10,14-18,22-26,84,1A-9,17, Naselje SIBNICA: ČEDE ILIĆA: 40, Naselje SOPOT: MILOSAVA VLAJIĆA: 55, PRVOG MAJA: 25, RADA JOVANOVIĆA: 2-32,1-35,
Lazarevac
09:00 - 12:00 Naselje Junkovac (zaseok Belaćevići).
08:00 - 10:00 Naselje Gornja Toplica (zaseok Cvejovići).
08:00 - 10:00 Naselje Kruševica (zaseok Igralište).
Kurir.rs