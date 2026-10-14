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Od otvaranja krajem aprila, autobusko stajalište "Beograd jug" beleži sve više putnika. Dok se prostor dodatno uređuje, pasarela iznad Savske magistrale dobija novu lokaciju – Autokomandu.

Oko podne, na autobuskom stajalištu "Beograd jug" velika je gužva. Od otvaranja, krajem aprila, broj putnika raste iz meseca u mesec, pa sada ovuda dnevno prođe oko 2.000 građana, kažu u BAS-u.

Od otvaranja, autobusko stajalište su dodatno uređivali kako bi putnicima boravak bio što prijatniji.

1/12 Vidi galeriju Kako izgleda novo autobusko stajalište Beograd Jug Foto: Sekretarijat za javni prevoz, Beoinfo, Beograd.rs

Više klupa, automati i skoro postavljanje kioska

Slaviša Predlovac iz BAS-a objašnjava da su, prema projektu, klube trebalo da budu postavljene na šest mesta, a oko njih određeni mobilijar.

"Mi smo taj projekat promenili i upodobili u dogovoru sa Gradom, sada ih ima deset. Uz dve velike koje se nalaze iza mene, postoje automati gde se mogu kupiti pića", kaže Predlovac.

Uskoro će na stajalištu putnici moći da kupe i hranu, novine, u toku su pripremni radovi za postavljanje kioska. Kada je u pitanju pristup stajalištu, u BAS-u kažu da je u početku bilo problema, ali da su se putnici u međuvremenu navikli.

Nataša Ivanović Jokanović, arhitekta u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograd, ističe da je, kao i za sve što je novo, potrebno neko vreme da se ljudi na to naviknu.

"Linije gradskog prevoza su jako dobro upodobljene prema ovom stajalištu, mi smo tu davali neke sugestije, nadležni sekretarijat je jako dobro odradio svoj posao. Sve potrebe putnika, odnosno u poslednje vreme nakon toga što su se putnici navikli na stajalište nemamo nikakvih primedbi što se tiče dostupnosti", dodaje Ivanović Jokanović.

Premeštanje pasarele iznad Savske magistrale

Iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda najavljuju da će pasarelu iznad Savske magistrale premestiti na Autokomandu.

Navode da će pasarela biti postavljena iznad ulivne i izlivne rampe na Autokomandi.

"Konstrukcija se sastoji iz dva raspona i dužina je 41,2 metra. Pošto je ovo montažno-demontažna čelična konstrukcija, biće postavljena na tri stuba, dva sa strane ulaznih uz rampi i jedan u zelenom pojasu između rampi", navode iz Direkcije.

Plan je da se postavi i novi urbani mobilijar, osvetljenje, lift za osobe sa invaliditetom.