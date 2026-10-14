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U Srbiji su ulaganja u zdravstvo postala jedan od važnih prioriteta državne politike. Od izgradnje i rekonstrukcije bolnica i kliničkih centara, preko nabavke savremene medicinske opreme, do ulaganja u dijagnostiku i lečenje najtežih bolesti, cilj je da građani dobiju kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i bolje uslove lečenja.

Bivši predsednik Aleksandar Vučić i predstavnici vlasti u više navrata su isticali značaj modernizacije zdravstvenog sistema i nastavka ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu. Međutim, postavlja se pitanje koliko se ta ulaganja osećaju u svakodnevnom životu građana, koliko su unapređeni uslovi rada medicinskog osoblja i šta još mora da se uradi da bi zdravstvena zaštita bila dostupnija svima.

1/6 Vidi galeriju PREDSEDNIK VUČIĆ: Toliku investiciju Novi Pazar nije imao od 1945. godine! Važno je da imamo snažno državno zdravstvo FOTO Foto: TV Pink Printscreen

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali situaciju zdravstva u Srbiji bili su prof. dr Goran Puzić, ekonomista, prof. dr Aleksandar Mitić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i dr Aleksandar Stojanović, direktor DZ Palilula.

1,3 milijardi evra

Puzić je komentarisao ogromna ulaganja u zdravstveni sektor, pa kao ekonomista rekao gde su ulaganja najvažnija, ali da je zdravlje nacije od vitalnog značaja.

Goran Puzić Foto: Kurir Televizija

- Država treba da ulaže u zdravlje, obrazovanje i sport. Iako ne dolazim iz te branše, vrlo sam svestan šta znači zdravlje jedne nacije. Kada država izdvaja ovolika sredstva, to je fantastičan pokazatelj da je neophodno voditi računa o primarnoj zdravstvenoj zaštiti ljudi. Iskoristio bih priliku jer se zalažem za to, neko će se možda smejati, ali ja spajam sport i medicinu, pa smatram da značajna sredstva treba uložiti u sport, a pre svega u izgradnju hokejaških sala.

To govorim jer je hokej među najzdravijim sportovima i stalno to propagiram. Država godinama unazad vodi računa, a moram da istaknem, iako smo zaboravili, ali 2000. godine setite se gde je bio ključni problem razvoja društva. Prvo su uništili zdravstvo, potom obrazovanje, a onda sport. Ovo bih ocenio kao odličnu stvar i primer kako država treba da vodi računa o zdravlju svojih građana - započeo je Puzić.

Direktor Doma zdravlja Palilua, dr Stojanović, je pričao o važnosti ogromne investicije u zdravstvo u Srbiji, pa je sa gledaocima Kurira uporedio današnje rukovodstvo države sa onim od pre petnaestak godina.

- Pre 15 godina kada ste spomenuli srpsko zdravstvo, bukvalno nas nigde nije bilo. Kada vidimo sve ovo danas, imamo Aleksandra Vučića koji planira za budućnost, a sa druge strane blokadere, kao što je sagovornik pre mene rekao, kada se ruši država prvo se cilja zdravstvo. Kada nemate zdravstvo, vi nemate ništa, zdrava nacija može sve, bolesna ništa - rekao je Stojanović.

Nova oprema i nova radna mesta

Mitić je pričao o značaju opreme koja je neophodna svakoj zdravstvenoj ustanovi, ali i potrebi za stručnim kadrom kako bi se svaki aspekt lečenja doveo do maksimuma.

Foto: Kurir Televizija

- U ovoj državi veoma je bitno da se stvari dovedu do toga da se obrazovanje, zdravlje i sport spoje u jedno i da na taj način dobijemo zdravu naciju. Ja kao bivši rukometaš znam koliko su ti segmenti važni jer dobijete korektne ljude i to je najosnovije, a takve ljude možete da zaposlite.

Veliko ulaganje je neverovatno, a ono što je dosad država ulagala je već bilo mnogo. Isto tako, bitno je obezbediti određene kadrove kako bi imao ko da radi na novim uređajima i aparatima. Država je i tu pripremila mere i obezbeđuje novi kada i mlade ljude, a mora da se podigne zainteresovanost i da vodimo računa kakve ljude zapošljavamo. Aleksandar Vučić i cela vlada uz Zlatibora Lončara su prepoznali probleme i odlučili se za ogromna ulaganja koja će se, ne sumnjam, obistiniti u najboljem svetlu. Ovo je dobro za naciju i sve ljude kojima je pomoć potrebna - ističe Mitić.

Mitić se osvrnuo i na to što će sa dodatnim ulaganjima sve više ljudi ostati da radi u Srbiji, pa je rekao i da plate nikada nisu bile veće u ovom sektoru, što dodatno obesmišljava potrebu da se posao traži izvan granica.

- Naši profesori i lekari nisu nikada imali veće plate. Zatim, dozvoljene su razne specijalizacije. Znate, to je ranije sve stagniralo, plate su bile mizarne, a sada ljudi idu više puta godišnje na putovanja, što govori da se standard ozbiljno podigao. Uvek može bolje, makar živeli i u Švajcarskoj, ali ako pričamo o tome kako je sada i kako je nekada bilo, razlika je bukvalno nebo i zemlja.

Svaka čast bivšem predsedniku Vučiću, ministrima i državi jer su prepoznali. Sport i obrazovanje su isto bitni kako na ulici ne bi imali ono što smo imali dve godine. To ne zavisi samo od naše dece, već i od nas, a oni koji takve stvari rade, mesto im nije ni ovde, ni u obrazovanju - rekao je Mitić.

02:23 EVO KAKVO JE ZDRAVSTVO BILO PRE 15 GODINA U SRBIJI! Stručnjaci bez dileme: Doživeli smo preporod zbog Aleksandra Vučića - plate lekara na istorijskom nivou Izvor: Kurir televizija

Zdravstvo pre 15 godina

Stojanović je u studiju Kurir televizije odgonetnuo kakvo stanje je zatekao u zdravstvu kada je pre deceniju i po,

- Kada sam došao pre 15 godina, zatekao sam ništa! Imali smo Jugo koji je mogao da dođe do pola terena kada bi nas neko pozvao. Od opreme katastrofa. Imali smo doktore i sestre, ali nismo imali na čemu da radimo, nismo mogli ni osnovno da pružimo.

Tada, ja sam ostavio trag, a danas kada uđem u ustanovu, prvo proverim da li su hodnici, toaleti i ordinacije čisti. Pacijent kada dođe, prvo gleda da li mu je krevet čist, kakav je WC, da li je sve sređeno i kako se ljudi ophode. Oprema je jako bitna, ali i ljudski faktor, pristup sestara i lekara - zaključio je Stojanović.

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