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Ministarstvo pravde sredstvima oportuniteta podržalo je sa 5,2 miliona dinara tri projekta od javnog interesa sa područja Malog Zvornika, unapređenje zdravstvene zaštite, opremanje predškolske ustanove ''Crvenkapa'' i modernizaciju OŠ ''Branko Radičević'', saopšteno je na opštinskom sajtu. Tri ustanove dobile su novac u okviru konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportuniteta, a ugovori o realizaciji projekata potpisani su u Narodnoj skupštini Srbije.

Najveći iznos, 2,9 miliona dinara, dodeljen je Domu zdravlja Mali Zvornik za projekat ''Lakše do pacijenta'', čiji je cilj unapređenje dostupnosti zdravstvenih usluga kroz nabavku vozila za obavljanje kućnih poseta i odlazaka na teren. Realizacijom projekta stvoriće se bolji uslovi za pružanje zdravstvene zaštite pacijentima kojima je potreban dolazak medicinskog osoblja na kućnu adresu, kao i za efikasnije obavljanje terenskog rada.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić, Opština Mali Zvornik

Za projekat ''Opremanje kuhinjskog bloka u predškolskoj ustanovi'', kojim će se unaprediti uslovi za rad ustanove i pripremu obroka za decu PU ''Crvenkapa'' dodeljeno je oko 1,3 miliona, dok je škola ''Branko Radičević'' dobila skoro 962.000 dinara za projekat ''Za moderniju školu'', usmeren na poboljšanje uslova za obrazovno-vaspitni rad i dalje unapređenje školskog okruženja. Dodelom ovih sredstava stvoreni su uslovi za realizaciju projekata koji odgovaraju konkretnim potrebama lokalne zajednice. Njihova realizacija, kako je navedeno, doprineće unapređenju dostupnosti zdravstvenih usluga, poboljšanju uslova za boravak dece u obdaništu i stvaranju savremenijeg okruženja za obrazovanje učenika u Malom Zvorniku.

Prema podacima Ministarstva pravde, rešenjem Vlade Srbije u tehničkom mandatu, na predlog komisije koju je obrazovao ministar pravde u tehničkom mandatu Nenad Vujić, za 222 projekta širom Srbije raspoređeno je oko 500 miliona dinara. I ove godine sredstva su usmerena prvenstveno na oblasti zdravstva, prosvete, socijalne zaštite i kulture, a među korisnicima su zdravstvene i socijalne ustanove, osnovne i srednje škole, predškolske ustanove, naučne institucije i sportska društva, navodi se u saopštenju.