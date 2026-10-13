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U okviru redovnog ciklusa osposobljavanja za realizaciju namenskih zadataka u operacijama Vojske Srbije, pripadnici Tenkovskog bataljona T-72M intenzivno uvežbavaju borbeni rad i izvode gađanja iz tenka T-72MS.

Obuka je usmerena na unapređenje uvežbanosti posada, usklađenosti njihovog rada i sigurnosti u izvršavanju zadataka, kao i na osposobljavanje za dejstvo na savremenom bojištu. Stečena znanja i veštine pripadnici jedinice dalje će usavršavati na taktičkim uvežbavanjima i vežbama sa bojevim gađanjima.

Komandir tenkovskog voda potporučnik Dimitrije Stanimirović ističe da je posebna pažnja posvećena vatrenoj obuci novoprimljenih profesionalnih vojnika i vodnika koji su kao kandidati iz građanstva nedavno završili Kurs za podoficire.

— Ovakva obuka daje nam vrhunski motivisano i samouvereno ljudstvo, spremno da u svakom trenutku odgovori zadacima i misijama Vojske Srbije — rekao je potporučnik Stanimirović.

On je pozvao mlade da se prijave na konkurs za prijem u tenkovske jedinice Vojske Srbije, otvoren do 31. oktobra, i naglasio da ovaj posao, uz brojne pogodnosti, pre svega nosi „čast, ponos i ljubav prema otadžbini“.

Tenk T-72MS odlikuju unapređena vatrena moć i oklopna zaštita u odnosu na osnovnu verziju. Opremljen je poboljšanim reaktivnim oklopom i panoramskim nišanom koji komandiru omogućava otkrivanje ciljeva na većim udaljenostima. Njegovo naoružanje čine top kalibra 125 mm, mitraljez 7,62 mm i protivavionski mitraljez kalibra 12,7 mm.