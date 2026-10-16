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Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski bila je danas na Sajmu zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Beogradu.

"Danas smo na Vračaru organizovali Sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Srbija jednakih šansi je cilj za koji se borimo", navela je ona.

Đurđević Stamenkovski se na Sajmu obratila jednoj devojci:

"Dobar dan, dušo, Zdravo, Nevena. Jesi li došla da pronađeš posao? Jesi li prišla nekom od štandova?"

"Nisam našla adekvatan štand", odgovorila je Nevena.

"Dobro, hajde da vidimo, da probamo zajedno. Šta bi ti želela da pokušaš da pronađeš?", pitala je Đurđević Stamenkovski i dobila odgovor:

"Neki posao koji ne zahteva kontakt i komunikaciju sa klijentima."

"Evo, Nevena traži neki posao koji ne zahteva direktnu i stalnu komunikaciju sa klijentima. Pa ako možete malo da je informišete."

Ministarka je rekla da rad u 21. veku u Srbiji više nije privilegija.

"Posebno mi je drago što sam danas ovde na sajmu koji je namenjen osobama sa invaliditetom. Dvadeset poslodavaca će danas predstaviti svoje potrebe. Ovo je sajam koji je jednako dostupan svima. Ja pozivam ljude da se odazivaju, da posećuju sajmove zapošljavanja, i one koji su nezaposleni i one koji jesu zaposleni, ali traže neke bolje prilike i neke bolje uslove. Od 1. januara 2027. godine, na teritoriji čitave Srbije, biće primenjivan program 'Garancija za mlade', namenjen našim najmlađima, kako bi oni dobili adekvatnu ponudu za radno mesto, prošli kroz određene procese prekvalifikacije, dodatnih obuka, ili nastavili sa svojim školovanjem. Rad je ključni pokretač naše Srbije, i zato se borimo da Vračar radi, da Beograd radi, da Srbija radi", rekla je Đurđević Stamenkovski.

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