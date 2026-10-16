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Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski bila je danas na Sajmu zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Beogradu.

"Danas smo na Vračaru organizovali Sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Srbija jednakih šansi je cilj za koji se borimo", navela je ona.

Đurđević Stamenkovski se na Sajmu obratila jednoj devojci:

"Dobar dan, dušo, Zdravo, Nevena. Jesi li došla da pronađeš posao? Jesi li prišla nekom od štandova?"

"Nisam našla adekvatan štand", odgovorila je Nevena.

"Dobro, hajde da vidimo, da probamo zajedno. Šta bi ti želela da pokušaš da pronađeš?", pitala je Đurđević Stamenkovski i dobila odgovor:

"Neki posao koji ne zahteva kontakt i komunikaciju sa klijentima."

"Evo, Nevena traži neki posao koji ne zahteva direktnu i stalnu komunikaciju sa klijentima. Pa ako možete malo da je informišete."

Ministarka je rekla da rad u 21. veku u Srbiji više nije privilegija.