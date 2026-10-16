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Fokus razgovora bio je na predstojećem skupu u Novom Sadu, atmosferi u društvu pred početak predizborne tišine, ali i o dešavanjima u Užicu i uticaju nevladinog sektora na političku scenu.

Očekivanja od skupa u Novom Sadu

Komentarišući atmosferu pred skup u Novom Sadu i ranija dešavanja u Užicu krajem septembra, Vesna Veizović je ocenila da su tenzije u međuvremenu opale.

- Blokaderi su na sve načine pokušavali da spreče miting u Užicu. Na kraju ih se skupilo oko 250 iz cele Srbije, ali su uspeli da izazovu incident. Narod je na to reagovao u stilu: 'Dosta nam je više maltretiranja'. Skup u Novom Sadu je tada odložen upravo da bi se sprečili veći sukobi, jer je ljudima bilo dosta pritiska te manjine. Oni su to na društvenim mrežama predstavili kao kukavičluk, ne shvatajući da ih je Aleksandar Vučić u tom momentu spasao gneva naroda - rekla je Veizović.

Ona je dodala da opozicione grupe nemaju kapacitet da naprave veće incidente u Novom Sadu jer, kako tvrdi, isti ljudi idu iz grada u grad.

- To je putujući cirkus od stotinu ili dve stotine ljudi koji idu od grada do grada. Nema ko da sačeka Vučića u Novom Sadu da bi došlo do ozbiljnijeg haosa, iako ne sumnjam da će pokušati da naprave neki kadar od 15 sekundi za mreže - navela je ona.

Vesna Veizović, novinarka Foto: Kurir Televizija

Promena energije u narodu

Borko Kašanski je istakao da je optimista kada je reč o bezbednosnoj situaciji i naglasio simboliku mesta održavanja skupa.

- Trg slobode u Novom Sadu šalje jasnu poruku. Svi oni koji plaše ljude reakcijama pred izbore rade to bez razloga. Narodu je u jednom trenutku prekipelo i otpor je počeo još od skupova 'Srbija protiv blokada', kada su ljudi masovno izašli na ulice i oslobodili se straha - istakao je Kašanski.

On se osvrnuo i na promenu opšteg raspoloženja među građanima poslednjih nedelja.

- Od skupa u Bačkoj Palanci oseti se potpuno drugačija energija. Pesma "Ruzmarin" postala je neslužbena himna te energije, ljudi je pevaju u javnom prevozu. Za razliku od pre godinu dana, kada su se viđale krvave šake i bedževi, toga više gotovo da nema. Čak i pristojni ljudi koji su protiv Vučića nisu više spremni da idu za radikalnim potezima pojedinaca - objasnio je Kašanski.

04:42 Borko Kašanski: Blokadersku listu finasira plaćaju iz inostranstva Izvor: Kurir televizija

Analiza političke scene u Užicu

Govoreći o situaciji u Užicu, koje je ranije bilo jedno od žarišta blokada, Veizović je napomenula da je stanje danas potpuno drugačije.

- Kada sam otišla u Užice i videla ko stoji iza tih blokada, bilo mi je jasno da oni nemaju nikakvu politiku. Izvršena je mobilizacija studenata i mladih koji su poslužili kao zavesa. Kada su se ti mladi ljudi razišli, ostao je samo kostur te političke opcije. Sa druge strane imate aktivistkinje SNS-a, mlade i obrazovane žene, dok se s druge strane potencira ideologija koja je daleko od interesa naroda - rekla je Veizović.

Uticaj i finansiranje nevladinog sektora

U nastavku razgovora gosti su se dotakli pitanja finansiranja nevladinih organizacija i njihovog uticaja na politička dešavanja.

- Svi ti podaci o finansiranju su javni. Dovoljno je nekoliko klikova da vidite ko finansira organizacije poput Crte, KRIK-a ili BIRN-a - od američkog NED-a do raznih nemačkih i švedskih fondacija. Priča "ja te plaćam, ali ne utičem na tvoj rad" izuzetno je naivna. Kada god se otvori ta tema i pokažu papiri, podigne se velika povika - naglasio je Kašanski.

On je zaključio da političke tenzije u regionu i Evropi pokazuju slične obrasce delovanja.

- Ti pipci sežu duboko na Zapad. Pogledajte proteste u Francuskoj, Belgiji ili Tirani, gde se traže ostavke i prelazne vlade pod izgovorom stanja u obrazovanju i korupciji. Sve to deluje po vrlo sličnom i već viđenom modelu - dodao je Kašanski.

Ocenjivanje promašaja studentske liste

Analizirajući profil kandidata takozvane studentske liste, Borko Kašanski je ukazao na odsustvo ozbiljnih programa i izostanak predstavnika radničke klase među predloženim imenima.

- Konkurencija u ispadima i promašajima na toj listi je žestoka. Zanimljivo je da nemaju nijednog radnika među 250 kandidata. Izopštili su pola Srbije, a očekuju da dobiju izbore. Priče i javni nastupi njihovih predstavnika deluju tužno, a ta vrsta prezira prema običnom narodu vraća im se kao bumerang - naveo je Kašanski.

On se osvrnuo i na napade kojima su izložene javne ličnosti koje pružaju podršku vladajućoj opciji.

- Napadaju Miju Manojlovića, Nikolu Pejakovića, sportiste... Svako ima pravo na svoje mišljenje i stav. Pritisci i razapinjanje po društvenim mrežama stvaraju atmosferu u kojoj se ljudi plaše da javno kažu šta misle, što je potpuno neprihvatljivo - dodao je Kašanski.

Odvajanje od naroda i gubitak intelektualnog kapaciteta

Veizović je ocenila da je postupanjem opozicionih aktera stvoren jaz između njih i većinskog stanovništva, pri čemu se odsustvo sadržaja pokušava nadomestiti napadima.

- U svojoj gordosti oni su se potpuno odvojili od naroda i samonazvali se „građanima“. Smatraju da su vredniji od običnog seljaka ili radnika. Za razliku od ranijih vremena, kada je na toj strani bilo ozbiljnih intelektualca sa kojima se moglo debatovati, danas su ostali ljudi bez ikakve političke težine. Strukturama koje ih finansiraju iz inostranstva očigledno odgovaraju upravo takvi profili - rekla je Veizović.

Foto: Kurir Televizija

Zloupotreba tehnologije i prognoze za izbornu noć

Govoreći o negativnoj kampanji i upotrebi novih tehnologija, Kašanski je naglasio da takvi potezi imaju kontraefekat na biračko telo.

- Upotreba veštačke inteligencije i kreiranje spotova koji služe za dehumanizaciju političkih protivnika samo odbija ljude. Podrška takvim opcijama kontinuirano opada. Ipak, verujem da će izborni dani proteći bez većih bezbednosnih izazova i nemira. Biće možda sporadičnih incidenta, ali država je tu da obezbedi red i poštovanje zakona - poručio je Kašanski.

Veizović je zaključila da je otrežnjenje kod građana već nastupilo i da je program koji nudi opozicija štetan po državne interese.

- Narod je shvatio ko stoji iza te liste i šta im je zapravo program. Njihov plan od 11 tačaka svodi se na stavljanje policije, tužilaštva i vojske pod direktnu kontrolu Brisela. Nemaju odgovore na ključna državna pitanja, već im se cela politika svodi na unutrašnji revanšizam, lustraciju i pritisak na sve koji ne misle kao oni - zaključila je Veizović.

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Kurir.rs

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