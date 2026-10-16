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O novim investicijama, političkoj situaciji i predizbornoj atmosferi u emisiji "Jutro" na Kurir televiziji govorili su Dejan Tomašević, član Predsedništva SNS, i Vladimir Vuković, urednik internet izdanja "Politike".

Glavni povod za gostovanje bile su najave Aleksandra Vučića u Lazarevcu o ulaganju 25 miliona dinara u lokalni Dom zdravlja i bolnicu, uz još 25 miliona evra za zdravstvo, nove investicije u "Kolubaru", rešavanje vodosnabdevanja i gradnju saobraćajnice "Vožd Karađorđe".

Vučić je u obraćanju oštro kritikovao blokadere i takozvanu "studentsku listu", zamerajući im izostanak radnika među kandidatima i delovanje u interesu stranih centara moći. Skup je zaključio porukom da očekuje ubedljivu pobedu na predstojećim izborima i nastavak ličnog angažmana za razvoj ovog kraja.

Pobediće "Ujedidinjena Srbija"

Član Predsedništva SNS Dejan Tomašević, podsetio je na motive koji su ga pre tri godine naveli da pristupi stranci i pruži zvaničnu podršku.

- Moj motiv ulaska u politiku bilo je pre svega lično poznanstvo sa doskorašnjim predsednikom Srbije, moja podrška u jednom teškom trenutku, kao i obećanje koje sam mu dao. U međuvremenu sam razumeo šta je politika, zagrebao ispod površine i shvatio kako se vodi država, ali i da on to radi na najbolji mogući način. Takođe, u protekle tri godine upoznao sam divne ljude koji se brinu o našoj zemlji, što mi je pomoglo da uvidim u kom pravcu želim da se Srbija razvija - a to je upravo put kojim nas vodi Aleksandar Vučić - poručio je Tomašević i dodao:

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Dejan Tomašević Foto: Kurir Televizija

- Nemam nikakvu dilemu - kako na početku, tako i sada, stojim iza stava da svako treba da radi svoj posao: ja kao sportski radnik da vodim organizaciju na najbolji mogući način i budem maksimalno posvećen tome, profesori da uče decu, zemljoradnici da obrađuju zemlju, a studenti da studiraju. Samo tako možemo našu državu učiniti boljom. Nadam se da će se nakon ovih izbora smiriti strasti i da će se svako vratiti svojim svakodnevnim obavezama.

On se osvrnuo i na širi geopolitički i društveni kontekst predstojećeg glasanja.

- Meni deluje kao da su izabrali neke mračne sile i Srbiju iskoristili kao eksperiment, kako bi videli šta mogu da primene na ostatak Evrope i sveta. Samo zahvaljujući hrabrosti, mudrosti, ogromnom radu i iskustvu koje poseduje Aleksandar Vučić, verujem da je u našoj državi sprečen daleko veći haos. Ključno je da narednih devet dana do izbora protekne mirno, da svi izađemo i iskoristimo svoje pravo da glasamo po sopstvenoj želji. Nemam nikakvu dilemu - znam da će pobediti naša opcija. Srbija će za četiri do pet godina biti vodeća država u celoj Evropi - istakao je Tomašević.

06:05 Stručnjaci poručili: Aleksandar Vučić je ozbiljno pristupio, to je ono što treba Srbiji Izvor: Kurir televizija

Kampanja plana naspram pokušaja izazivanja konflikta

Urednik internet izdanja "Politika" Vladimir Vuković istakao je razliku u pristupu političkih opcija tokom ove kampanje, ocenivši da vladajuća partija nudi konkretna rešenja za svaki deo zemlje.

- Ako posmatramo skupove širom Srbije i svako selo koje obilazi Aleksandar Vučić sa svojom listom, tu se vidi pozitivna energija i jasan plan za svaki deo zemlje. Pratio sam poruke upućene iz Zaječara, Leskovca i sa čitavog juga - vidi se ozbiljan pristup kako samog Vučića, tako i svih ostalih sa liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'.

On je izrazio zabrinutost zbog poteza opozicionog bloka u samoj završnici izbornog procesa.

Foto: Kurir TV

- S druge strane, ekipa okupljena oko tzv. 'studentske liste' u finišu kampanje na sve načine pokušava da izazove provokaciju ili konflikt sa političkim protivnicima, i to je ono što me zabrinjava. Narod će na kraju dati svoj sud i verujem da su građani dovoljno zreli da razmišljaju o svojoj budućnosti. Moja očekivanja za izbore su da se odmah po njihovom završetku uvede red, da se delovi institucija koji deluju otrgnuto vrate u zakonske okvire i da svako odgovara za ono što je uradio. Takođe, smatram da se mora urediti i medijski prostor.

Strani interesi i jedinstvo u ključnim trenucima

Analizirajući spoljne pritiske i poziciju Srbije u regionu, Vuković je naglasio da regionalne "elite" i pojedini zapadni centri sa posebnom pažnjom prate izbore u našoj zemlji.

- Srbi su u kritičnim momentima uvek bili ujedinjeni. Istina je da smo kao narod skloniji tome da ponekad reagujemo naivno i lakomisleno, ali kada dođe 'stani-pani', naš narod zna kako da odreaguje. Što se tiče izbora u Srbiji, svi u njima vide neki svoj interes - počev od pojedinih zapadnih centara u Evropi koji ne misle dobro našoj zemlji, pa sve do država iz regiona sa kojima smo nekada delili zajednički prostor. Ništa u izbornom procesu u Srbiji nije slučajno, jer je naša zemlja ključna i nezaobilazna u ovom delu Evrope. Politika i napredak Srbije iritiraju političke elite iz okruženja upravo zato što smo ih prestigli u svim segmentima i zato žele da destabilizuju našu zemlju - rekao je Vuković.

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