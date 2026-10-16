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Nosilac liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas, putujući vozom za Novi Sad, gde će se održati skup te liste, da mu je najteže bilo zbog majke, jer ničim napade nije zasluižila.

"Neka im je na čast, stiže vreme pobede, veselićemo se. Ima mnogo ruzmarina, kao što će Niš u sredu mirisati na ruzmarin."

Upitan da li će završiti kampanju bez ijedne debate, Vučić kaže da beže od njega kao đavo od krsta.

"Samo sa mnom neće. Pozvali me i RTS i Radio Beograd, prihvatio da bude 2 na 1, oni odbili", kaže Vučić.