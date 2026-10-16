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Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić vozom je doputovao u Novi Sad na veliki narodni skup pomenute liste.

Kako je Kurir pisao, skup se održava na Trgu slobode, gde se okupljaju građani iz cele Srbije.

Tokom putovanja vozom, istakao je posebno da je iskazao pijetet, uputio saučešće, otišao na sahrane, pomogao mnogima — za razliku od onih koji ne znaju ni ime ni prezime stradalih.

- Idemo u grad gde je pala nadstrešnica i gde je 16 ljudi stradalo, kojima sam ukazao pijetet, izrazio saučešće svakoj porodici, otišao na mnogo sahrana, na mnogo pomena, neke posećivao u bolnicama, za razliku od njih, koji ne znaju ni jedno ime i prezime. Nekima se trudio koliko je bilo moguće da pomognem. Dan posle te nesreće, otišao sam, zapalio sveću. Mislim da je veoma važno da se pravda isporuči, ali da to bude pravda, a ne nepravda. Ne da nam sudove vode političari, već da nam sudove vode sudije. I tužilaštvo da vode tužioci, a ne političari sa N1 i Nove. I mislim da je to jedna od ključnih i najvažnijih stvari. I o tome ću da govorim i večeras - rekao je Vučić i dodao:

1/8 Vidi galeriju Vučić stigao u Novi Sad na skup "Ujedinjene Srbije" Foto: Informer TV

- Govorili su mi da su to ljudi mladi da traže pravdu. Sećate li se trikova, pa Vučić nosi na jednom prstu registratore, nema ništa u otme. A onda su rekli, mnogo je ovde dokumentacije. I svi to znate. Ponosan sam što sam taj jedan što sam uvek pričao istinu, da se ne plašim njih, stranaca koji ih drže i što vodim slobodarski pokret otpora za slobodarsku zemlju, protiv onih koji hoće da uvedu totalitarizam, da zabrane mišljenje.

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