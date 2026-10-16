Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" ukazao je na spregu Studentske liste i prištinskih vlasti, naglasivši da se građanima ne sme podmetati lažna slika i da je reč o direktnoj političkoj saradnji.

Govoreći o delovanju te liste i pitanju statusa Kosova i Metohije, Vučić je kazao:

- S tim u vezi, ne smeta im saradnja sa Aljbinom Kurtijem, hteo to neko da prizna ili ne, ali to je tako, činjenice o tome govore. A šta izvinite? A šta izvinite da ne prizna? Ko je vodio kolo u Nišu? Ko je danas javno podržao najvećim svojim saopštenjem 'desna ruka Aljbina Kurtija, Nenad Rašić'? Njegov sin vam je vodio kolo. Što se pravite naivni?Nenad Rašić je izdao saopštenje. Kaže: "Podržati studenteu ovom kritičnom momentu za nas je obaveza. Glasanje za studentsku listu je iznad svega civilizacijski čin". Samo ti ljudi moraju da znaju šta je civilizacijski čin. Moraju da znaju to. Nenad Rašić se zalaže za nezavisno Kosovo i kaže da je ta stvar ne samo gotova, već i da je ona dobra za srpski narod.