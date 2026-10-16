BANER 'STUDENTSKE LISTE' NA KUĆI ALBANCA U LAPLJEM SELU! Nenad Rašić finansirao, Kurti podržao, a kosovska policija dopustila! (FOTO)
- U Lapljem Selu osvanuo je baner 'Studenti pobeđuju' na kući Albanca, a njegovo postavljanje finansirala je stranka Nenada Rašića
- Kurti i Rašić otvoreno promovišu Studentsku listu i pomažu njenu kampanju
Dok režim premijera samoproglašene države Kosovo Aljbina Kurtija zabranjuje glasanje Srbima koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, na prostoru Kosova i Metohije se uveliko i nesmetano pruža podrška Studentskoj listi i sprovodi kampanja od strane takozvanog premijera i njegove desne ruke Nenada Rašića!
Nakon što su Kurti i njegov najbliži saradnik, poznat i kao Kurtijev "džepni Srbin", ministar za zajednice i povratak u vladi privremenih prištinskih institucija Nenad Rašićotvoreno pružili podršku Studentskoj listi, otišli su i korak dalje.
Juče je u Lapljem Selu, ni manje ni više, nego na kući Albanca osvanuo baner "Studenti pobeđuju", a postavljanje banera finansirala je stranka Za slobodu, pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić.
Baner je juče uklonjen nešto posle 18 časova, nakon što je policija ranije najpre zaustavila njegovo postavljanje, a potom se povukla sa lokacije, pa je baner ipak postavljen.
Nakon takvog poteza Rašića i njegove stranke, usledila je i reakcija direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića koji je istakao da je blokaderima ogromna podrška Kurtijeva policija koja teroriše Srbe na KiM i koja pomaže njihovu promociju.
- Dok Kurti zabranjuje srpske izbore na KiM i srpovođenje izborne kampanje, tzv. studentima blokaderima Kurti dozvoljava predizborne aktivnosti i promociju na KiM. Gde je postavljen blokaderski baner na KiM?! Pa na kući Albanca i na kući gde stoji tabla samoproglašenog Kosova!
U tome je blokaderima ogromna podrška Kurtijeva policija koja teroriše Srbe, ali zato pomaže promociju studenata blokadera. I ovo je konkretan pokazatelj zašto blokaderi priznaju tzv. nezavisno Kosovo i ne odriču se Kurtijeve podrške! Ali neće im proći namera da slome Srbiju! - naveo je Petković na Iksu.
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" ukazao je na spregu Studentske liste i prištinskih vlasti, naglasivši da se građanima ne sme podmetati lažna slika i da je reč o direktnoj političkoj saradnji.
Govoreći o delovanju te liste i pitanju statusa Kosova i Metohije, Vučić je kazao:
- S tim u vezi, ne smeta im saradnja sa Aljbinom Kurtijem, hteo to neko da prizna ili ne, ali to je tako, činjenice o tome govore. A šta izvinite? A šta izvinite da ne prizna? Ko je vodio kolo u Nišu? Ko je danas javno podržao najvećim svojim saopštenjem 'desna ruka Aljbina Kurtija, Nenad Rašić'? Njegov sin vam je vodio kolo. Što se pravite naivni?Nenad Rašić je izdao saopštenje. Kaže: "Podržati studenteu ovom kritičnom momentu za nas je obaveza. Glasanje za studentsku listu je iznad svega civilizacijski čin". Samo ti ljudi moraju da znaju šta je civilizacijski čin. Moraju da znaju to. Nenad Rašić se zalaže za nezavisno Kosovo i kaže da je ta stvar ne samo gotova, već i da je ona dobra za srpski narod.
Oglasila se i Srpska lista i ukazala na to da je postalo jasno koliko Aljbin Kurti pruža otvorenu podršku studentima blokaderima, kada i pored prijave građana, tzv. kosovska policija nije uklonila banere.
- Banere su postavili članovi stranke Kurtijevog ministra u opštini Gračanica, jedan na kući Albanca, a drugi na objektu na kom se nalazi tabla "Vlada Republike Kosovo, Ministarstvo za zajednice i povratak" na čijem je čelu Kurtijev miljenik Nenad Rašić.
Dok se Srbima na Kosovu i Metohiji preti hapšenjima u slučaju bilo kakve podrške listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, Kurti okuplja albanske kandidate za poslanike i otvoreno preko Nenada Rašića vodi kampanju za studente blokadere - poručili su iz Srpske liste.
Ova direktna podrška blokaderima od strane Kurtijevog režima, ujedno je i odličan primer za sve Srbe, ne samo na Kosovu i Metohiji, da vide ko stoji iza studenata blokadera i koji je njihov politički cilj ako ih Kurtijev režim podržava, kažu iz Srpske liste i podsećaju:
Zbog postavljanja banera Mir Božiji, Hristos se rodi za Badnje veče u Kosovskoj Mitrovici ove godine Kurtijeva policija hapsila je i maltretirala čelnike Srpske liste, a gradonačelniku pisali kaznu, u isto vreme postavljanje banera podrške blokaderima ima punu podršku Kurtijevog režima.
Podsetimo, u kosovskom parlamentu, Rašićev poslanik, Lazar Radulović javno je promovisao Studentsku listu, gde je nosio majicu sa brojem 3, čime učestvuje u predizbornoj kampanji koja je na tzv. Kosovu zabranjena!
Takođe, podsećamo i na sraman potez Nenada Rašića koji je pre nekoliko dana podržao i odluku vlade privremenih prištinskih institucija o osnivanju radne grupe za koorinaciju podrške vođama zločinačke OVK osuđenim za ratne zločine!