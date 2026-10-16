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Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić vozom putuje za Novi Sad na veliki narodni skup pomenute liste. 

Građani i simpatizeri su spremni i napravili su doček Vučiću na železničkoj stanici Petrovaradin.

Pogledajte kako to izgleda u nastavku: 

Građani dočekuju Aleksandra Vučića na stanici Petrovaradin Foto: Marko Karović

Kako se može videti sa lica mesta,građani su dobro raspoloženi, sa srpskim zastavama, i natpisima podrške, a redova nikad kraja!

Tako jedan glasi kratko a jasno: Svi 1, 1 za sve!

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Kurir.rs

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