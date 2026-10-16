Veliki skup u Novom Sadu
"SVI ZA 1 - 1 ZA SVE!" POGLEDAJTE SPEKTAKULARNI DOČEK SPREMAN ZA VUČIĆA Putuje vozom za Novi Sad, a nepregledna reka ljudi ga čeka na stanici Petrovaradin! FOTO
Slušaj vest
Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić vozom putuje za Novi Sad na veliki narodni skup pomenute liste.
Građani i simpatizeri su spremni i napravili su doček Vučiću na železničkoj stanici Petrovaradin.
Pogledajte kako to izgleda u nastavku:
Građani dočekuju Aleksandra Vučića na stanici Petrovaradin Foto: Marko Karović
Vidi galeriju
Kako se može videti sa lica mesta,građani su dobro raspoloženi, sa srpskim zastavama, i natpisima podrške, a redova nikad kraja!
Tako jedan glasi kratko a jasno: Svi 1, 1 za sve!
Sve o putovanju i velikom skupu u Novom Sadu, pratite u našem tekstu OVDE.
Kurir.rs
Reaguj
7