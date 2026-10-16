Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić vozom putuje za Novi Sad na veliki narodni skup pomenute liste.

Građani i simpatizeri su spremni i napravili su doček Vučiću na železničkoj stanici Petrovaradin.

Pogledajte kako to izgleda u nastavku:

1/5 Vidi galeriju Građani dočekuju Aleksandra Vučića na stanici Petrovaradin Foto: Marko Karović

Kako se može videti sa lica mesta,građani su dobro raspoloženi, sa srpskim zastavama, i natpisima podrške, a redova nikad kraja!



Tako jedan glasi kratko a jasno: Svi 1, 1 za sve!

Sve o putovanju i velikom skupu u Novom Sadu, pratite u našem tekstu OVDE.