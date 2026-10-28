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Danas će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, dok se na visokim planinama očekuje kratkotrajan sneg. Kako kaže Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), sunčani intervali zadržaće se još sredinom dana na zapadu zemlje i severu Vojvodine.

Vetar će biti slab do umeren, severni i severoistočni, a na severu i istoku sredinom dana kratkotrajno i jak.

Najviša dnevna temperatura biće od 9 do 13 stepeni, dok će u Negotinskoj Krajini dostizati oko 15 stepeni.

Vreme narednih dana

U sredu i četvrtak, nakon hladnog jutra, tokom dana biće malo do umereno oblačno, uglavnom suvo i sa sunčanim intervalima. Slaba i kratkotrajna kiša očekuje se samo ponegde. Najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se od 12 do 15 stepeni.

Od petka se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, uz pad temperature i mestimičnu kišu.

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"Dok bi obilnijih padavina bilo u Grčkoj, kod nas su slabe padavine moguće na jugu regiona, a preko 1.200 metara nadmorske visine i slab sneg. U ostalim predelima biće uglavnom suvo", navodi Marko Čubrilo, dodajući da će se jutarnje temperature kretati od -1 do 5 stepeni, a dnevne od 8 do 14 stepeni Celzijusa.

Sredina nedelje donosi kratkotrajnu stabilizaciju uz suvo vreme, vrlo hladne i maglovite noći, dok će dnevni maksimumi dostizati između 10 i 17 stepeni. Međutim, već u petak sledi novi vremenski obrt. Zbog premeštanja anticiklona ka Skandinaviji, ka našem regionu će se pokrenuti još hladniji vazduh. Za sledeći vikend Čubrilo prognozira obilnije kiše, naročito u južnim predelima, dok se snežna granica spušta na 800 metara.

Kada je reč o dugoročnijim trendovima, očekuje se da će temperature ostati ispod proseka bar do 10. novembra.

"Oko 7. novembra postoji signal za novo, jače zahlađenje, kada bi pojava pahulja bila moguća i u nizijama, ali je taj deo prognoze za sada i dalje vrlo nesiguran", zaključuje Čubrilo.

Kurir.rs