Mećava u Srbiji: Put kao da je nestao, ljudi moraju da voze na slepo!
- Snažno nevreme i mećava pogodili su Goliju, a snimak sa puta pokazuje gotovo nultu vidljivost i sneg koji vetar nosi preko kolovoza.
- Vozači jedva prolaze planinskim pravcem, jer je put izgubio konture i kretanje je svedeno na minimalnu brzinu.
- Putari i nadležne službe apeluju da se bez preke potrebe ne kreće preko Golije, a za nužna putovanja obavezni su zimska oprema i lanci.
Snažno nevreme i prava zimska mećava zahvatili su područje planine Golije, a snimak koji se pojavio na društvenim mrežama najbolje svedoči o razmerama nepogode koja je zadesila ovaj kraj.
Zastrašujući prizor
Na Instagramu je osvanuo video-zapis zabeležen iz automobila koji se kretao jednim od planinskih pravaca. Na snimku se vidi zastrašujući prizor - vetar nosi gust sneg velikom brzinom, dok je vidljivost svedena na svega nekoliko metara.
Iako je vozač uključio duga svetla, ona su se doslovno odbijala o nepregledni beli zid padavina, stvarajući efekat u kom se doslovno ne vidi prst pred okom.
Apel vozačima
Put ispred vozila u potpunosti je izgubio konture, a kretanje je u ovakvim uslovima postalo izuzetno rizično i svedeno na minimalnu brzinu.
Nadležne službe i putari apeluju na sve vozače da bez preke potrebe ne kreću na put preko Golije i viših planinskih predela, a ukoliko je putovanje neophodno, zimska oprema, lanci i maksimalan oprez su obavezni.
Kurir/Espreso/Telegraf