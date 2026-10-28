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Snažno nevreme i prava zimska mećava zahvatili su područje planine Golije, a snimak koji se pojavio na društvenim mrežama najbolje svedoči o razmerama nepogode koja je zadesila ovaj kraj.

Zastrašujući prizor

Na Instagramu je osvanuo video-zapis zabeležen iz automobila koji se kretao jednim od planinskih pravaca. Na snimku se vidi zastrašujući prizor - vetar nosi gust sneg velikom brzinom, dok je vidljivost svedena na svega nekoliko metara.

Foto: Printscreen/Infokop

Iako je vozač uključio duga svetla, ona su se doslovno odbijala o nepregledni beli zid padavina, stvarajući efekat u kom se doslovno ne vidi prst pred okom.

Apel vozačima

Put ispred vozila u potpunosti je izgubio konture, a kretanje je u ovakvim uslovima postalo izuzetno rizično i svedeno na minimalnu brzinu.

Nadležne službe i putari apeluju na sve vozače da bez preke potrebe ne kreću na put preko Golije i viših planinskih predela, a ukoliko je putovanje neophodno, zimska oprema, lanci i maksimalan oprez su obavezni.