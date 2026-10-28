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Sneg je juče padao na Kopaoniku i Goliji, a baš ova vremenska pojava starim Srbima je pomagala da predvide kakvo će vreme biti u narednom periodu.

Kako je na praznik Svete Petke padao sneg, pretpostavlja se da će zima biti hladna.

Foto: Wikipedia

Vreme, kao što je bilo juče, podseća da se jesen bliži kraju i da je vreme da počne priprema za hladne dane.

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Prema starom narodnom verovanju, ako je na Svetu Petku toplo i sunčano, pred nama je blaga zima, dok hladno vreme, obilne padavine i sneg najavljuju oštre minuse i ledene dane.

Iako je reč o narodnom verovanju koje se prenosi generacijama, a ne o pouzdanoj meteorološkoj prognozi, ono se i danas rado pominje uoči i na sam praznik Svete Petke.

Kurir/Alo