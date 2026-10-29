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Svadba bi trebalo da bude dan koji se pamti po ljubavi, veselju i najlepšim trenucima, ali ponekad se pretvori u pravi porodični skandal.

Dok jedni pred svatovima kriju suze, drugi izgovaraju ono što niko nije očekivao da čuje, a ima i onih koji su spremni da zbog jednog otkrića prekinu slavlje i naprave scenu za pamćenje.

Posebno su upečatljive priče u kojima se porodični sukobi ne završavaju iza zatvorenih vrata, već se iznose pred sve prisutne, uz muziku, mikrofon i goste koji odjednom postaju svedoci nečega što nisu očekivali.

"Njeni gosti nek se kupe, a mi nastavljamo slavlje"

Jedna takva priča pojavila se i u raspravi na Reditu, gde je korisnica opisala skandal na svadbi koji je kulminirao rečima svekra pred okupljenim svatovima.

- Ne znam koliko je ova priča tačna, pošto sam je čula na poslu, mlada je dovela švalera na svadbu. Svekar je uhvatio u švalaraciji, uzeo je mikrofon od muzike i rekao pred punom salom gostiju: "***** je otkrivena. Njeni gosti nek se kupe, a mi nastavljamo slavlje!" Tako je i bilo - navodi se.

Foto: Profimedia

Mladini gosti otišli posramljeni

Umesto da neprijatnu situaciju prećuti ili da sukob rešava daleko od gostiju, svekar je pred svima objavio vest da je snaju video sa ljubavnikom na delu, što je mnoge šokiralo.

Ipak, za članove mladoženjine porodice slavlje je nastavljeno, dok su gosti sa mladine strane otišli posramljeni.