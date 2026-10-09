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Neobičan trenutak sa jedne srpske svadbe privukao je pažnju na društvenim mrežama, i to zbog tradicionalnog običaja koji nije prošao baš prema planu.

Umesto da sve protekne uobičajeno, jedan potez doveo je do toga da mlada usred rituala dobije udarac činijom u glavu.

Sve se dogodilo ispred kuće, dok je trajao običaj u kojem se preko glave bacaju žitarice i semenke. Ovaj ritual ima simbolično značenje i povezuje se sa željom da mladence u zajedničkom životu prate sreća, blagostanje i obilje.

U jednom trenutku mlada je pokušala da uzme šaku žita iz posude koju je držala starija žena. Međutim, dok je posezala za žitom, žena je izgubila kontrolu nad činijom i udarila je njome po glavi.

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Nije poznato da li je žena mladina majka ili svekrva, iako su upravo o tome korisnici društvenih mreža nagađali u komentarima.

Umesto ljutnje usledio smeh

Sudeći prema snimku, mlada nije pretrpela povrede nakon udarca. Njena reakcija bila je potpuno drugačija od očekivane - počela je da se smeje, a smeh se čuje i u pozadini, gde se nalazi mladoženja.

Snimak je potom počeo da privlači pažnju korisnika društvenih mreža, koji su se našalili na račun čitavog događaja.

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"Mislim da ne pričaju više", "Oprosti, nije bilo slučajno", "To je stari običaj.", "Svaka čast na suzdržanosti", pisali su ljudi.

Nažalost, mlada je u međuvremenu obrisala snimak sa svog profila, ali je video za kratko vreme privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža i izazvao brojne reakcije.

Kurir/ Blic

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