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Neobičan trenutak sa jedne srpske svadbe privukao je pažnju na društvenim mrežama, i to zbog tradicionalnog običaja koji nije prošao baš prema planu.

Umesto da sve protekne uobičajeno, jedan potez doveo je do toga da mlada usred rituala dobije udarac činijom u glavu.

Sve se dogodilo ispred kuće, dok je trajao običaj u kojem se preko glave bacaju žitarice i semenke. Ovaj ritual ima simbolično značenje i povezuje se sa željom da mladence u zajedničkom životu prate sreća, blagostanje i obilje.

U jednom trenutku mlada je pokušala da uzme šaku žita iz posude koju je držala starija žena. Međutim, dok je posezala za žitom, žena je izgubila kontrolu nad činijom i udarila je njome po glavi.

Nije poznato da li je žena mladina majka ili svekrva, iako su upravo o tome korisnici društvenih mreža nagađali u komentarima.

Umesto ljutnje usledio smeh

Sudeći prema snimku, mlada nije pretrpela povrede nakon udarca. Njena reakcija bila je potpuno drugačija od očekivane - počela je da se smeje, a smeh se čuje i u pozadini, gde se nalazi mladoženja.

Snimak je potom počeo da privlači pažnju korisnika društvenih mreža, koji su se našalili na račun čitavog događaja.

"Mislim da ne pričaju više", "Oprosti, nije bilo slučajno", "To je stari običaj.", "Svaka čast na suzdržanosti", pisali su ljudi.

Nažalost, mlada je u međuvremenu obrisala snimak sa svog profila, ali je video za kratko vreme privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža i izazvao brojne reakcije.

Kurir/ Blic