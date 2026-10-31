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Mnoge žene nakon udaje nastavljaju da obeležavaju slavu iz roditeljskog doma, ali nisu sigurne da li je to u skladu sa pravoslavnom tradicijom.

Da li udajom treba da prestanu da slave svog porodičnog sveca ili mogu da čuvaju i devojačku slavu, uz slavu supruga?

Uspomena na slavu roditeljskog doma

Prema odgovoru sveštenika objavljenom na pravoslavnom portalu Svetosavlje, u srpskoj tradiciji krsna slava se najčešće prenosila sa oca na sina, dok se udajom žena pridruživala porodičnoj slavi svog supruga. Ipak, postoje i situacije u kojima se čuva uspomena na slavu roditeljskog doma.

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Na portalu Svetosavlje navodi se i odgovor sveštenika o porodici koja je živela u kući ženinih roditelja. Sveštenik jeromonah Evtimije savetovao je da porodica slavi slavu muževljevog oca, ali i da ne zaboravi slavu kuće u kojoj živi, posebno zato što je ženina majka i dalje bila živa.

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Foto: Zorana Jevtić

U drugom odgovoru, sveštenik objašnjava da postoji praksa da žena, uz slavu supruga, obeležava i svoju devojačku slavu kao preslavu, naročito u porodicama u kojima nema muškog naslednika.

Ne postoji jedan odgovor

To znači da ne postoji jedan odgovor koji se može primeniti na svaku porodicu, jer mnogo zavisi od porodičnih okolnosti i načina na koji je slava do tada obeležavana. Zbog toga je za svaku dilemu važno obratiti se svom parohijskom svešteniku.

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Važno je razumeti da krsna slava nije samo porodično okupljanje, već verski praznik posvećen svetitelju zaštitniku porodice. Zato je, kada postoji nedoumica oko toga koju slavu obeležavati i na koji način, najbolje razgovarati sa svojim parohijskim sveštenikom i zatražiti njegov savet.

Kurir/ Lepa i srećna

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