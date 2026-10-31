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Mnoge žene nakon udaje nastavljaju da obeležavaju slavu iz roditeljskog doma, ali nisu sigurne da li je to u skladu sa pravoslavnom tradicijom.

Da li udajom treba da prestanu da slave svog porodičnog sveca ili mogu da čuvaju i devojačku slavu, uz slavu supruga?

Uspomena na slavu roditeljskog doma

Prema odgovoru sveštenika objavljenom na pravoslavnom portalu Svetosavlje, u srpskoj tradiciji krsna slava se najčešće prenosila sa oca na sina, dok se udajom žena pridruživala porodičnoj slavi svog supruga. Ipak, postoje i situacije u kojima se čuva uspomena na slavu roditeljskog doma.

Na portalu Svetosavlje navodi se i odgovor sveštenika o porodici koja je živela u kući ženinih roditelja. Sveštenik jeromonah Evtimije savetovao je da porodica slavi slavu muževljevog oca, ali i da ne zaboravi slavu kuće u kojoj živi, posebno zato što je ženina majka i dalje bila živa.

Foto: Zorana Jevtić

U drugom odgovoru, sveštenik objašnjava da postoji praksa da žena, uz slavu supruga, obeležava i svoju devojačku slavu kao preslavu, naročito u porodicama u kojima nema muškog naslednika.

Ne postoji jedan odgovor

To znači da ne postoji jedan odgovor koji se može primeniti na svaku porodicu, jer mnogo zavisi od porodičnih okolnosti i načina na koji je slava do tada obeležavana. Zbog toga je za svaku dilemu važno obratiti se svom parohijskom svešteniku.

Važno je razumeti da krsna slava nije samo porodično okupljanje, već verski praznik posvećen svetitelju zaštitniku porodice. Zato je, kada postoji nedoumica oko toga koju slavu obeležavati i na koji način, najbolje razgovarati sa svojim parohijskim sveštenikom i zatražiti njegov savet.